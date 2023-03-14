陸辦黃埔校慶引統戰質疑 吳斯懷反問：為什麼要怕接觸？
日前傳出有退伍軍人社團，號召500名黃埔校友前往中國大陸，參加黃埔99週年紀念大會。對此，身為退將的國民黨立委吳斯懷今（14）日受訪說，他沒收到邀請，也不考慮參加。他也直言，別怕跟中國大陸接觸會統戰，為何不可用台灣民主自由法治，告訴大陸台灣多驕傲？為什麼要怕接觸？
記者翁子竣／台北報導
兩岸關係敏感，中國將舉辦黃埔99週年紀念大會，外傳有退伍軍人社團，號召500名黃埔校友前往參加，引發外界質疑統戰聲浪。退輔會主委馮世寬昨召開記者會直言團體去「實在不妥」，並呼籲所有退伍袍澤明年一同慶祝黃埔建軍100週年，強調黃埔軍校、中華民國憲法、國籍都在台灣，「我們是正統。」
吳斯懷今受訪被問及，是否有被邀請參加？他坦言，沒收到邀請，且他若收到邀請，以他現在身分與職務也不考慮參加。吳斯懷說，馮世寬的記者會與新聞稿他都看到了，但這些自發性行為，建議國內朋友與媒體不要過度報導毫無意義。
吳斯懷強調，他對於台灣民主自由法治非常有信心，而且覺得很驕傲，「不要怕跟中國大陸接觸會統戰，為何不可用我們的民主自由法治，去告訴中國大陸，你看看我們台灣多驕傲，為什麼要怕接觸？」不過，吳斯懷也說，憲法保障自由不能限制，但時機點的確敏感，也建議思考對整體環境影響。