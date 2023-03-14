MLB／都是骨折惹的禍！哥倫比亞強投無緣WBC還將錯過開季

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剛在一月度過34歲生日的Quintana，生涯前期是芝加哥白襪隊重要的王牌投手，近年因傷勢表現下滑，接連流浪了芝加哥小熊、洛杉磯天使以及舊金山巨人等隊，直到去年季初加盟匹茲堡海盜之後，投球表現大回春，季中被交易到聖路易紅雀後，成績更是近一步上升，整季32場出賽，投出6勝7敗、防禦率2.93的成績。
也因為去年賽季的好表現，讓Quintana在休賽季成功獲得紐約大都會的青睞，用一紙為期兩年，總額2600萬美元(約7.9億台幣)的合約將他網羅，本來預計補強先發陣容，卻因為突發的傷勢，導致先發輪值又多一個空缺，在Quintana缺賽期間，大都會預計將讓David Peterson或Tylor Megill補上這空缺。
大都會總管Billy Eppler對於Quintana的傷勢情況保持樂觀，認為現在就認定他要休養至少三個月有點「言之過早」，坦言他雖然尚未掌握到Quintana完整的傷勢情報，但是他已經與Quintana通過電話，並詢問過更多醫生的意見。
當被問到Quintana的傷勢狀況以及是否要動刀治療時，Eppler拒絕透露，他表示一切都得等到他安排好，才會有下一步動作，對於人才濟濟的大都會來說，他們也早就佈局好投手陣容的深度，「若在183天內要打162場比賽，投手陣中必須保持深度，這也是為何我們會有8、9、10位投手能夠在大聯盟先發的原因」Eppler指出。