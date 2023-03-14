明起連3日好天氣！日夜溫差仍要留意 週末北部轉冷有雨
今（14）日大陸冷氣團減弱，台灣各地明顯回溫，中央氣象局預報員葉致均表示，明日至週五（3/15至3/17）各地氣溫還會「逐日回升」，大致處於「白天溫暖微熱，輻射冷卻影響，早晚氣溫仍低，西半部日夜溫差大」的型態；降雨也不太明顯，各地大多為晴到多雲，僅東半部地區有零星短暫雨。需注意的是週末兩天（3/18至3/19）受到東北季風影響，北部、東北部天氣稍轉涼，北部及東半部地區也將有局部短暫雨，接著下週三、下週四（3/22至3/23日）有鋒面通過，可能帶來今年第一波「春雨」，請民眾持續留意最新天氣資訊。
記者張志浩/綜合報導
葉致均提及，明日中部以北低溫約落在攝氏14至16度，南部地區攝氏17至18度，白天高溫部分，各地大約都有攝氏25至27度的水準，南部地區甚至有望出現攝氏30度高溫，而未來幾天高低溫都還會略為上升，不過日夜溫差仍較大，民眾要特別留意；此外週末東北季風將增強，主要影響範圍為北台灣，屆時北部低溫可能會降回攝氏16至18度，中南部無太大影響。
降雨部分，葉致均說道，明日東半部地區有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為晴到多雲，主要變化在週六東北季風增強、下週日東北季風影響時，北部及東半部地區有局部短暫雨，尤其基隆北海岸和東半部地區雨勢較為明顯，其它地區為多雲到晴，下週一（3/20）東北季風就會快速減弱，轉為僅有東半部局部短暫雨的天氣型態。
下週三和下週四預計會有鋒面影響台灣並將下春雨，不少民眾期盼這波鋒面能讓南部解解渴，不過葉致均強調，關鍵在南北兩端的冷空氣和暖空氣勢力如何角力，冷空氣強一點，則鋒面就比較有機會通過，否則目前看來比較傾向掠過台灣北部，為北台灣和東半部降下較多的雨勢，實際情況還有待後續觀察，請民眾持續留意。