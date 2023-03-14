問官員「覺得我漂亮的舉手」遭批 黃瓊慧澄清曝發言真相
被稱為是「鄉民女神」的民進黨桃園市議員黃瓊慧，日前於市議會質詢時詢問官員「覺得我穿的漂亮的舉手？」，當下雖無人回應，但事件在網路上發酵，國民黨市議員詹江村也稱自己當天有制止，只是「主席沒有處理」，對此，黃瓊慧澄清「這是在非議會質詢時間」，如今卻將閒聊式發言無限上綱的抹黑。
記者林莞茜／綜合報導
有PTT鄉民昨日發文並附上影片指出，民進黨議員黃瓊慧，在3月9日於桃園市議會質詢時，狂問局處首長「請問我今天穿這樣子可以嗎？覺得我穿的漂亮的舉手」，讓他大酸「必須高調一下這優質的質詢內容」，貼文一出引起鄉民討論，遭指質詢太荒謬；事件延燒，國民黨市議員詹江村下午也在臉書表示，其實當天當下他就已經舉手大喊程序有問題要制止，「但是主席沒有及時處理我的程序問題」。
面對爭議，黃瓊慧在臉書上進行澄清，她強調此為「非議會質詢期間」，針對她在「非質詢期間」的閒聊式發言，無限上綱的抹黑，黃瓊慧也解釋，當天她故意提問局處首長自己穿的漂不漂亮、覺得漂亮的請舉手「其實這只是埋梗，目的是要帶出前一天的題目：副市長秘書違法拍攝我們在議場內非質詢的時間的照片」、「擔心今天又會被偷拍所以才埋梗反酸桃園市府的官員！」
黃瓊慧最後也不忘狠酸「謝龍介都可以帶著秘雕去議會跟賴清德聊天了，我在非質詢時間跟局處首長的談話卻要被藍營放大檢視，還真是雙標啊！」。