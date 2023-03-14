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掛看板挺賴清德！表侄童子瑋基層助攻　盼台灣頭出總統

▲童子瑋是賴清德的表侄，協助諸多基隆後援會佈建、組織行程。（圖／童子瑋辦公室提供）
▲童子瑋是賴清德的表侄，協助諸多基隆後援會佈建、組織行程。（圖／童子瑋辦公室提供）

記者黃宣尹／基隆報導

民進黨籍基隆市議員童子瑋以年僅36歲之姿當選議長，創下基隆議會史上首次政黨輪替，也因此其在議會的表現及地方活動，持續受到高度關注。童子瑋對此表示，擔任議長沒有在從政規劃中，現階段的責任便是持續催促自己進步，並思考基隆的可能性；談到即將到來的2024總統大選，身為民進黨主席、副總統賴清德的表侄，童子瑋搶先於基隆廟口高掛「2024 台灣頭 出總統」、「全力支持賴清德」看板，期盼北海岸子弟展現傲骨精神，明年賴清德光榮返鄉與大家過年。

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▲（圖／童子瑋辦公室提供）
▲民進黨籍童子瑋以36歲之姿當選基隆市議長，一舉一動受到關注。（圖／童子瑋辦公室提供）
國民黨籍基隆市長謝國樑上任後，陷入基隆捷運、Gogoro、一萬元染疫慰問金等市政議題爭議；上週謝國樑首度到市議會備詢，除了與民進黨議事攻防獲得廣大討論外，童子瑋的表現也受到關注。

政壇人士指出，童子瑋是新科議長，但展現穩健流暢的議事主持能力，更屢屢在爭議議題上做出朝野信服的結論裁示，對比謝國樑在砲火聲中時而焦躁的備詢表現，童子瑋沈穩的表現讓地方政壇眼睛為之一亮。

知情地方人士透露，童子瑋當選議長後毫無架子，原本的「市議員服務處」也未因此特別更名，在地方上仍是謙和有禮、溫和親民的形象。

此外，入主議長室後，童子瑋首先主動拜訪各派議員前輩，針對議事主持與市政議題多方請教，也要求議會內各組室推動「透明化」改革，履行競選議長期間的承諾。

另外，童子瑋也引入不少年輕化的管理模式與思維，多方作為下，基隆市議會透露久違的朝氣與活力，數十年的議會工作人員都說有感。

▲（圖／童子瑋辦公室提供）
▲童子瑋在地方掛出力挺賴清德看板，期盼2024台灣頭出總統。（圖／童子瑋辦公室提供）
有童子瑋團隊幕僚指出，有別於傳統地方議長不介入市政，中立、喬事和事佬的形象，童子瑋是很不一樣的議長。他時常針對時事，在內部會議時與團隊討論、激盪基隆市政願景，也希望構建出議會在市政參與上的新定位。

該幕僚說，比如近期基隆重大市政議題，童子瑋多有表態，包括直轄市升格、基隆捷運、國際郵輪回歸等等，屢與市政府主張有較勁之勢，卻也拉扯出基隆市政新的良性互動模式，並儼然成為地方與中央溝通的橋樑之一。

針對議長一職的心得與遠景，童子瑋笑稱，「大智若愚」是他目前的政治信念，擔任議長真的完全沒有在從政規劃中，自己蒙受貴人支持得以看到更遠的風景，回歸初心，責任便是持續催促自己進步並思考基隆的可能性。

童子瑋說，基隆是個身穿古老禮服的老者，大家可能會認為城市文化保守封閉，但就是因為如此，才更需要新的思維去突破、新的可能性去擘劃。他說，基隆可以走得慢，但要走得穩、走得對，過程或許有陣痛，但他願意擔任那位搭橋者，連接不同立場，承擔起溝通與基石的角色。

隨著2024總統大選升溫，作為賴清德的表侄，童子瑋也搶在民進黨內總統初選領表登記週，於基隆廟口最熱鬧的愛三路高掛「2024，台灣頭 出總統」、「全力支持賴清德」看板，以議長身份展現對賴清德最堅定的支持。

據了解，賴清德過去到基隆的行程皆由童子瑋負責處理，未來賴清德若被民進黨提名競選總統的基隆後援系統，童子瑋也持續負責籌備中，整個團隊自我要求務必做到「總統故鄉不能漏氣」。童子瑋提到，挑戰不可能並創造歷史的精神，是北海岸子弟的傲骨，「台灣頭贏、台灣就贏」，相信明年賴清德將光榮返鄉跟大家過年。

▲基隆市議長童子瑋在基 隆街頭掛出力挺賴清德參選2024總統的看板。（圖／童子瑋辦公室提供）
▲基隆市議長童子瑋在基隆街頭掛出力挺賴清德參選2024總統的看板。（圖／童子瑋辦公室提供）
▲基隆市議長童子瑋在基 隆街頭掛出力挺賴清德參選2024總統的看板。（圖／童子瑋辦公室提供）
▲基隆市議長童子瑋在基 隆街頭掛出力挺賴清德參選2024總統的看板。（圖／童子瑋辦公室提供）
▲基隆市議長童子瑋在基 隆街頭掛出力挺賴清德參選2024總統的看板。（圖／童子瑋辦公室提供）
▲基隆市議長童子瑋在基 隆街頭掛出力挺賴清德參選2024總統的看板。（圖／童子瑋辦公室提供）
▲基隆市議長童子瑋在基隆街頭掛出挺賴清德參選2024總統的看板。（圖／童子瑋辦公室提供）
▲基隆市議長童子瑋在基隆街頭掛出挺賴清德參選2024總統的看板。（圖／童子瑋辦公室提供）
▲（圖／童子瑋辦公室提供）
▲基隆市議長童子瑋在基隆街頭掛出挺賴清德參選2024總統的看板。（圖／童子瑋辦公室提供）

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