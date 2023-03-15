「巨大耳屎」挖出！網友一看喊救命 挖出這種耳屎快就醫
你喜歡掏耳朵那種酥酥麻麻的感覺嗎？耳鼻喉專科醫師提醒，一般而言耳屎不需要特別去清潔，它會自行脫落再被耳道排出，不過有5類人建議要定期到耳鼻喉專科門診清耳朵，「別自己挖，以免耳膜受創」。此外，若耳屎出現白黑相間、棉花樣外觀，可能是遭黴菌感染，建議就醫接受治療。
記者徐銘穗/綜合報導
俗稱耳屎的耳垢是由外耳道表皮脫下的皮屑與外耳道的分泌物混合而成。耳鼻喉專科醫師張益豪指出，耳屎對我們的身體至少有保護外耳道，避免異物進入深部以及抗菌等兩個重要功能。張益豪在IG分享近日挖出巨大耳屎影片，（溫馨提醒，影片可能造成部分人感到不適，請斟酌再點開觀看）網友看完驚呼「莫名的療癒」、「快來看專業挖耳朵」，但也有人感到不適大喊救命。
張益豪說明，外耳道表皮本身具有「自清」的功能，成年人因耳道較寬，鬆動的耳垢在咀嚼或講話時，可以自行排出外耳道，耳道深部的新細胞形成時，也會將老細胞逐漸往外推，所以說我們不用刻意去清理耳屎。
不過總有例外的時候，張益豪建議以下5種人應尋求專業醫師協助清耳朵，千萬不可以自行掏耳朵，不然可能將耳垢更往深處推，有時還會造成外耳道甚至耳膜的創傷。
① 外耳道較狹窄或彎曲者
② 耳垢較油又常堵塞者
③ 曾經接受過耳朵手術而引起結構異常的患者
④ 洗澡或游泳時水經常流入耳道內，致耳垢容易潮溼沾黏在外耳道上，進而造成阻塞者
⑤ 很享受於清耳朵，但想交給專業的人清理者
此外，耳垢依型態可分為「乾型」與「濕型」，乾型多為淡灰或灰褐色，質地乾而易碎，濕型則為褐色，質地濕而黏。遺傳學調查發現，濕型耳垢為顯性遺傳，在白人及黑人族群中，濕性耳垢佔大多數；而在亞洲人中，乾型耳垢佔多數。張益豪提醒，當若耳屎出現白黑相間、棉花樣的外觀，可能是遭黴菌感染，建議就醫接受治療。