終結連13年發放紀錄　國票金這原因決議不派發股利　

新光金股利發放要看2條件　不動產投報率轉負有原因　

▲新光金今（14）日舉行線上法說會，針對股利政策也提出說明。（圖／NOWnews資料照）
▲新光金今（14）日舉行線上法說會，針對股利政策也提出說明。（圖／NOWnews資料照）

記者顏真真／台北報導

新光金控今（14）日舉行線上法說會，發言人李超儒指出，雖然去 (2022) 年不動產租金仍有45億元，高於前年的43億元，卻因有投資性不動產評價損失54.9億元，去年不動產投資報酬率為-0.6%，主要受利率上升影響，但這只是暫時性影響。至於股利政策部分，他表示，有2大因素要考量，包括財務結構、資本適足率，將待4月董事會才會決議。

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新光金去年合併稅後純益21.7億元，年減幅達90.5%，每股稅後盈餘（EPS）為0.10元，合併股東權益2121.3億元，每股淨值13.41元。李超儒表示，由於全球市場大幅波動，去年股債資本利得較前一年減少，加上認列投資性不動產評價損失達54.9億元及外匯避險成本達63.9 億元，子公司新光人壽去年全年合併稅後虧損47.9億元，年減137.8%，淨值資產比率3.94%，資本適足率213%。

同樣，受全球市場波動影響自營業務，元富證去年營業收入年減51.2%，降至51.7億元，合併稅後純益僅有3.6億元，年減90.8億元，只有新光銀行受惠於放款成長及升息，淨利息收入較2021年提高 8.8%，合併稅後純益達68.6億元，逆勢年成長4.7%。

另外，新光人壽去年投資報酬率3.21%，避險前經常性收益率達3.46%，就各項資產報酬率來看，國外股票及固定收益投報率3.5%、國內股票及固定收益投報率3.2%，不動產報酬率卻為-0.6%，李超儒解釋，主要是不動產投資受會計認列按市值計價影響，即便租金平穩向上，去年租金收入達45億元，略高於前一年43億元左右，只是利率往上走，租金收益遭評價損失抵銷，但屬暫時性的評價影響。

在海外固定收益配置方面，主要投資標的為投資級公司債，公司債部位皆為債信穩定公司，包括電信、消費、公用事業及金融等產業，主要投資區域為北美洲及歐洲，合計占海外固定收益比重近63%。

至於投資人最關心的股利政策，包括是否考慮動用資本公積或法定盈餘公積配股息？李超儒表示，新光金股利政策還是以公司財務結構及資本適足為第一考量，預計今年4月董事會將討論盈餘分配案，目前不便評論。

對於利率對今年營運影響，李超儒認為，評估高利差還會維持一段時間，新壽不會輕忽避險，除了進行彈性操作外，期待主管機關在外匯價格變動準備金制度上給予彈性，同時，由於目前新壽持有債券部位擺OCI（其他綜合損益）已非常少，升息對債券評價影響將在可控範圍內。

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