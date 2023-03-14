新光金股利發放要看2條件　不動產投報率轉負有原因　

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同樣，受全球市場波動影響自營業務，元富證去年營業收入年減51.2%，降至51.7億元，合併稅後純益僅有3.6億元，年減90.8億元，只有新光銀行受惠於放款成長及升息，淨利息收入較2021年提高 8.8%，合併稅後純益達68.6億元，逆勢年成長4.7%。
另外，新光人壽去年投資報酬率3.21%，避險前經常性收益率達3.46%，就各項資產報酬率來看，國外股票及固定收益投報率3.5%、國內股票及固定收益投報率3.2%，不動產報酬率卻為-0.6%，李超儒解釋，主要是不動產投資受會計認列按市值計價影響，即便租金平穩向上，去年租金收入達45億元，略高於前一年43億元左右，只是利率往上走，租金收益遭評價損失抵銷，但屬暫時性的評價影響。
在海外固定收益配置方面，主要投資標的為投資級公司債，公司債部位皆為債信穩定公司，包括電信、消費、公用事業及金融等產業，主要投資區域為北美洲及歐洲，合計占海外固定收益比重近63%。
至於投資人最關心的股利政策，包括是否考慮動用資本公積或法定盈餘公積配股息？李超儒表示，新光金股利政策還是以公司財務結構及資本適足為第一考量，預計今年4月董事會將討論盈餘分配案，目前不便評論。
對於利率對今年營運影響，李超儒認為，評估高利差還會維持一段時間，新壽不會輕忽避險，除了進行彈性操作外，期待主管機關在外匯價格變動準備金制度上給予彈性，同時，由於目前新壽持有債券部位擺OCI（其他綜合損益）已非常少，升息對債券評價影響將在可控範圍內。