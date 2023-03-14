金門上兵失聯案　國安局請國防部加強這件事

金防部所屬烈嶼守備大隊二膽守備隊9日早點名時，發現陳姓上兵未到失聯，陸委會昨日證實，金門失蹤陳姓士兵人目前在廈門。立院外交及國防委員會明(15)日要求國防部、陸委會、國安局、海巡署等單位做專案報告，盼能找出陳姓上兵離營的原因。根據國安局報告指出，已協請權責單位 加強軍中安全防護作為，並密切注意中共認知作戰。
記者呂炯昌／台北報導
根據國安局送交委員會專案報告指出，國安局為情報機關，依據「國家情報工作法」 賦予權責，統合指導、協調及支援各情報機關遂行情報工作，蒐研足以影響國家安全或 國家利益之資訊，並應用保防、偵防、安全管制等措施，反制外國或敵對勢力對我進行 情報工作之行為，以維護國家安全、國家利益及保障人民之權益；國安局已協請權責單位加強軍中安全防護作為，發掘潛存危安因 子，完善風險管理。
國安局指出，鑒於本案涉及現役軍人失聯，為防範中共對台採「打擊政府威信、製造社會對立、妨礙 施政節奏」等作為，散播相關爭議訊息，進 行認知作戰，例如撰文製造有利中共輿論、抨擊我政府施政等，以達思想滲透、訊息操 弄及內部分化目的，將持續密注中共反應，並機先應處。
國防部專案報告則指出，陳姓士兵失聯後，金防部就軍械、彈藥、救生衣、通信資訊等裝備實施清查，均無短缺情事，並透過兩岸協同執法管道，請中國方面協助搜尋作業。陳姓士兵的父親表示，陳兵於營外有財務借貸約30萬餘元，均按月還款。
國防部指出，目前新進士官兵均由防衛部全面考核鑑濾後，始分發至離島單位服務，為強化人員考核，後續針對財務、感情、身心等加強鑑濾，若發掘違常情 事，即調離離島，同時要求各級主官召集所屬建制幹部對人員考核鑑定。