ChatGPT夯／台灣金融業找上微軟　盼客製化後更加值

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「ChatGPT在閱讀理解、文章摘要、結構分析、回覆生成等任務都展現令人驚豔的成果。」玉山金科技長張智星也這麼說。他看好其背後的大型語言模型（LLM）技術與生成式AI的發展，玉山智能金融處更已組成專項研究小組，針對生成式AI進行各項技術試驗與應用發想， 尤其影像方面的stable diffusion等GAI（generative AI）應用，是之前AI沒切入過的新藍海，過去以為必須靠人類專家才能完成的創作，現在已可以使用這些工具來完成了。
富邦金創新科技主管更透露，由於微軟有投資OpenAI，因此公司內部有向台灣微軟探詢未來的營運模式。不過，他也點出目前仍有些問題待釐清。首先，ChatGPT為雲端產品，以台灣法規而言，只要在雲端的產品，會涉及個資上雲的相關問題，使用會有所限制。再來，實際使用後也發現，要正確下達指令或問對問題，才能得到想要的答案，否則答案會非常不可控，若要套用到現實商業場景中，將面臨很大風險。「ChatGPT現在最大問題在於沒辦法用我們的方式客製，還有回答的內容必須要正確且符合業務規範，如果客戶問了，答一個不是我們要的回答，可能會造成很多困擾。」
由於ChatGPT可協助摘要整理，富邦金主管認為，以目前開放的版本做為知識庫，透過互動的方式取得相關知識非常有用，已可達成滿足部分需求，只是，他們更期待未來正式版本回應速度及可提供客製化加值，能實際應用於商業場景，未來應會有客製化的服務，只是具體要看微軟後續的規劃。此外，張智星也提到，未來工作將會越來越極端化，一邊是需要高階設計或企劃的工作，另外一邊則是細節修補的低階工作，目前玉山在編寫內部文件、投影片、文案、程式碼方面等，都已可以用ChatGPT來加速作業。
至於ChatGPT是否可讓智能客服再進化？王俊權指出，ChatGPT等技術興起，讓人看到機器人理財顧問的發展潛力，只是新興科技的成熟需要時間，中信仍會謹慎而穩健的推進金融創新，「只要整合企業內部知識庫且將回覆模板化，能夠快速協助顧客查找關鍵資訊並能生成精準的回覆，再透過合適的提示語工程，並在回覆的內容上標註參考文件來源，將可解決ChatGPT目前被人詬病的資訊不正確問題。」玉山目前則是已在內部的CAI（conversational AI）平台進行相關技術試驗，期望能盡快位顧客帶來新的體驗。
「其實智能客服與聊天機器人原理是一樣的！」富邦金主管指出，這種AI模型實際上越教它就會越準確，智能客服要持續教它新的東西及持續蒐集使用者回饋，當使用人數越多時，就越能了解客戶要問的問題，回答的內容也更貼近客戶想知道的問題，不過由於ChatGPT目前答覆仍無法完全控制，現階段還是會先在內部使用，並用在較不涉及個資問題的部分，像是市場研究報告，ChatGPT可先幫忙摘要報告重點，研究員只要覆核，就可節省很多時間。