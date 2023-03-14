日本網紅議員從未出席議會遭除名 1950年以來被逐第一人
日本網紅議員東谷義和（Yoshikazu Higashitani），自去（2022）年7月當選參議員以後，從未在議會出席，今（14）日議會紀律委員會開會後決定，將東谷義和除名逐出議會，這是參議院對議員所能做出的最嚴厲處分，東谷義和也是自1950年以來，被逐出議會的第一人。
記者倪浩軒/綜合報導
東谷義和在當選議員前是一位知名YouTuber，來自《政治家女子48黨》、原名《NHK黨》，政黨的中心思想就是廢除NHK強制向民眾徵收收視費的制度，在今年3月才改名為《政治家女子48黨》，改名原因是為了加強宣傳。
東谷義和當選議員後，一直拒絕出席議會，據東谷義和的說法，他是因為擔心自己在YouTuber時期捲入的誹謗和詐欺案，會受到不公正的對待，因此始終不願現身。
參議會之前做出決議，要求東谷義和出席議會並且道歉，但東谷義和仍然不願踏足議場，只提交了一段道歉影片。參議會無法接受，於是今日議會紀律委員會決定給予除名的最嚴厲處分。
這是自1950年小川友三之後，時隔73年再有國會議員被逐。當年小川友三被除名，是因為他在預算案表決時投下與發言內容相反的決議票，東谷義和則是日本史上第一位，因為沒有出席議會而被除名的議員。在紀律委員會做出決議後，參議會預計在本週稍晚由議長宣告後正式生效。