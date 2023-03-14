健康食品非吃越多越健康！　食藥署修正「5點應加標示事項」

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含特定食品原料成分 應標示警語或注意事項修正「健康食品應加標示事項」，除整併現行健康食品之相關規定，亦納入含特定食品原料成分之健康食品，應標示相關警語或注意事項，並要求健康食品業者應清楚揭露產品資訊，保障消費者食用安全。
應清楚揭露學理或動物實驗 過多精緻糖恐發胖食藥署「健康食品應加標示事項」修正之重點內容如下：
⑴整併健康食品應標示保健功效或品管指標之成分及其含量規定。
⑵產品成分符合中央主管機關所定之健康食品規格標準者，應清楚揭露其保健功效是由學理得知，非由實驗確認。
⑶產品以動物實驗進行健康食品保健功效評估試驗者，應清楚揭露其保健功效係經由動物實驗結果得知。
⑷考量攝取過多精緻糖將易造成人體肥胖且引發代謝症候群之風險，若健康食品外加精緻糖17公克以上者，應清楚揭露其糖分含量，以提醒消費者謹慎攝取。
⑸考量特定食品原料對特定對象或服用特定藥物之特定病患，可能產生交互作用而對健康產生危害，因此，若健康食品含魚油或紅麴等產品原料者，應清楚標示相關警語，以保障消費者食用安全。
健康食品停看聽 須依建議攝取量食用食藥署也提醒，消費者選購健康食品時，應掌握「停」、「看」、「聽」等三要訣，包括「停」下腳步，思考是否確實有需要及對健康是否有幫助？睜大眼睛「看」產品包裝之「標章及核准字號」、「警語」、「注意事項」、「建議攝取量」及「保健功效」等實質意涵；「聽」醫師或營養師等專業人員建議，正確選購對自身狀況有益的健康食品。
另外，健康食品不是吃越多越健康，應依建議攝取量食用，且健康食品本質仍屬食品，並非藥品，故無藥品之醫療效果，也無法取代正規醫療。生病仍需就醫，平時更應有正確的飲食觀念，「均衡飲食、正常作息加上持續運動」才是保健王道！
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57057
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