林佳龍率正國會赴約　賴清德訴改革心聲、盼立委並肩作戰

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賴清德將於明日上午9時30分前往民進黨中央黨部，登記參與黨內總統初選，在登記前夕，則在前屏東縣長潘孟安、民進黨祕書長許立明等人陪同下，於官邸與正國會人士餐敘；正國會由林佳龍、高志鵬等人領軍，包含陳茂松、王義川、立委莊競程、蔡適應、陳歐珀、吳琪銘、林岱樺、陳瑩等人都出席。
據轉述，今日餐敘大約2個小時，席間氣氛融洽，賴清德表示，自己接任黨主席後的一連串黨務改革，都是回饋前一陣子在走訪全國所聽取的民意，希望讓人民感受到民進黨是重視民意的，也唯有如此，才能再度讓人民感動。
賴清德也告訴與會立委，大家一定要好好打拚，希望未來能順利被提名，並以總統候選人身分，出席每一位立委的競選總部成立大會。
林佳龍則在會中讚許賴清德帶領民進黨贏得南投立委補選一戰，也表示認同賴清德的改革，希望民進黨未來要團結在一起，力挺賴清德。
與會立委表示，後疫情時代要多多要注意民生議題，因為台灣中小企業多，受到一定程度影響，大家都希望賴清德可以掌握，並且給基層民意很好的回應跟反映。大家也有共識，支持賴清德，帶領民進黨打贏2024總統跟立委選舉，全黨一定要團結一致。
莊競程會後接受記者訪問時表示，賴清德的改革反映民意，也是民進黨要重新取得年輕人的基礎，民進黨會全力團結在一起，支持賴清德贏得大選。
莊競程說，就像南投立委補選一樣，雖然從去年到現在面臨很多困難，但大家要團結繼續為台灣打拚，民進黨能贏對台灣國家安全是重要的。