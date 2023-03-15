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習近平江山／陸釋善意！藍看好兩岸2024後「春暖花開」

▲大陸近來頻對台灣釋出善意，國民黨人士認為若2024能夠重返執政，自然兩岸關係能更加「春暖花開」。（圖／翻攝馬英九臉書）
▲大陸近來頻對台灣釋出善意，國民黨人士認為若2024能夠重返執政，自然兩岸關係能更加「春暖花開」。（圖／翻攝馬英九臉書）

記者翁子竣／台北報導

兩岸關係近期呈現趨緩，包括台南學甲88槍擊案主嫌自中國遣返回台、兩岸航點復飛與擴大，及日前甫落幕的中國兩會，涉台部分未向過往強烈，種種舉動皆被視為中國對台釋出善意，關係頗有進入「春暖花開」意味。藍營人士認為，國民黨過去執政兩岸往來頻繁，如果2024能夠重返執政，只要在不影響利益前提下互動，雙方關係自然能更緩和。

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台南學甲88槍擊案兩名主嫌2月底於中國落網，並在兩岸警察單位合作下，自廈門被押解回台，被解讀為中方善意展現。加上疫情逐漸趨緩，陸委會宣布恢復兩岸10個定期航班航點，及小三通有望擴大實施，皆大幅增加兩岸往來機會。

更令人意外的是，中國兩會日前舉行期間，對台部分更不見以往強硬態度；尤其，政協新主席王滬寧談話，通篇談話未直接提到與台灣有關的內容，中國國家領導人習近平也僅簡單重提「堅持一個中國原則和九二共識」，使兩岸關係漸有緩和態勢。

由於2024選舉步步逼近，大陸頻釋善意舉動引發討論，若國民黨重返執政，也被看好能進一步修補兩岸關係。國民黨人士認為，過去兩岸不管民間與官方交流，互動皆很頻繁，也都有溝通管道；現在兩岸出現和緩現象，若每件事情發展都很順利，就能從中找到解決之道。

國民黨人士強調，兩岸這幾年關係劍拔弩張，使大家對戰爭有所疑慮，現在有緩和機會，只要不影響利益，雙方都可以談、可以溝通。他更直言，國民黨執政時期，兩岸往來互動都很良好，不管是在外交、國防上，都沒有出現較為明顯的問題，倘若雙方能溝通，可以有一些互動，國民黨若未來取得執政權，自然間就能更緩和。

另外，也有藍營人士說，若國民黨能夠拿到執政權，在兩岸關係經營上，只要不太多涉及主權議題，挑動對岸敏感神經，並強化雙邊官方與民間交流，維持「親美、友日、和陸」路線，雙方互信有望逐漸恢復至國民黨執政時狀態。

另一名藍營人士則直言，大陸本就不希望兩岸關係不好，對岸政府發表的談話，永遠都是僅針對台獨份子與少數人，其他部分並未多加著墨。

「民進黨與共產黨之間最大問題在於沒互信」藍營人士說，民進黨對共產黨有敵意，反而共產黨對民進黨只是不信任，但事務上如兩岸共打、開直航點與小三通等，雖都能就細節進行溝通，但上位的政策卻沒有溝通管道。

他進一步指出，「共產黨現在就是採取兩手策略」，共產黨一方面加強準備軍事，另一方面各行各業加強交流，不斷釋出善意，期盼兩岸能夠和緩。

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