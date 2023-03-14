英國檢討風險　研究跟進政府裝置禁用TikTok

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美國、加拿大、比利時和歐洲聯盟執行委員會（European Commission）已經禁止在政府裝置上使用母公司為北京字節跳動（ByteDance）的TikTok。
被問到是否希望看到英國政府手機禁用TikTok，圖根哈特（Tom Tugendhat）告訴天空新聞網（Sky News）：「準確了解這些App帶來的挑戰、它們的目的，以及它們是如何進入我們的生活，這非常重要。」
「這就是為何我要求國家網路安全中心（National Cyber Security Centre）調查此事。我還沒有得到答覆。所以我不會就此回答問題。我不能。」
圖根哈特另外接受泰晤士電台（Times Radio）採訪時說：「我們需要確保我們的手機不是間諜軟體，而是對我們有用的工具。」
TikTok表示，若遭到封禁會感到失望。
TikTok發言人說：「其他地方的類似決定是基於錯誤的恐懼，似乎是受到更廣泛的地緣政治所驅使，但我們仍致力於與政府合作解決任何疑慮。」發言人並說，已開始採取措施進一步保護歐洲用戶的資料。
白宮上週支持立法賦予政府新權力，若TikTok和其他外國技術對國安構成威脅，政府將有權予以下達禁令。
英國昨天公布新版「外交國防安全政策綜合檢討報告」，將中國描述為對世界秩序的「劃時代挑戰」。
英國首相蘇納克（Rishi Sunak）正在美國訪問，昨天被問到政府是否正在考慮禁止TikTok時，他告訴英國獨立電視台（ITV）：「我們會看盟友的做法。」
他說：「我們希望確保保護敏感資訊的完整性和安全性，我們永遠都會這麼做，而且會採取一切必要措施確保做到這件事。」（譯者：陳昱婷/核稿：戴雅真）1120314