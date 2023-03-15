習近平江山／中國遞橄欖枝？綠委：釋出善意但不算破冰

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趙天麟說，台灣部分同樣也做出努力，像是美國眾議院議長麥卡席並沒有第一時間訪台，不讓中國有機會借題發揮，但同時也將創造中華民國總統首度在美國與眾議院議長見面的機會，美中台關係，此時此刻正是三方都必須展現高度智慧的必要時機。
對於台海關係，趙天麟也指出，全球各地有衝突風險，不管宗教因素、地緣政治或領土爭議等，如何維持區域和平，國際上有許多可參考的例子，兩岸同樣也是如此，認為台灣不必立即觸及到深水區，現在連破冰都稱不上，但很多攸關治安、民生等基本交流，藉由這些事件讓彼此降低衝突，互相釋出善意，善盡印太地區穩定和平，是雙方共同的責任。
洪申翰指出，蔡英文政府始終堅持守護主權，希望以正常健康的模式與國際社會交往，對於中國也從不挑釁，期望雙方存在善意與平等對話下，台海關係不用處在高度緊張，若兩岸能夠在互有主權且平等下和緩地相處，當然不會是件壞事。而近期仍要持續觀察中國的動作與發言，確實對台主權跟民主自由極度不友善的言論減少，但仍要有所警覺。
洪申翰說，參考過去經驗，中國可能認為對台強硬的發言反而激起台灣同仇敵愾的氛圍，這將不利於國民黨的選情，所以中國近來的變化，是否參考先前的台灣選舉經驗所做出的判斷，暫時把恐嚇話語收回，假設若國民黨重返執政後又回到過去的言行，這些都還需要觀察。
對於中國近期遞出橄欖枝，洪申翰認為其實沒有改變，雖然發言是如此，但是在軍事國防上對台威脅仍是有增無減，這也是為什麼要持續表持警戒的原因。
洪申翰說明，總統蔡英文所維持的兩岸路線受到國際社會的肯定，同時爭取很多國際盟友的支持，未來必定也將繼續延伸，強調民進黨近年來兩岸外交路線獲得國際社會的信任，這是非常重要的資產。
熟稔兩岸議題的黨內人士則表示，認為中國近來做法僅是回到常軌，對台態度還需觀察，但仍然是進行兩手策略，硬的越硬、軟得越軟，但很明顯地有兩件事，首先是疫後本來斷絕往來情勢要解除，其次是雙方都有這樣的意願，台灣也始終釋出希望重建健康永續的交流，有待中國的回應。
該人士指出，對於中國是否對台釋出善意仍要觀察，沒辦法從一、兩次的作為判斷，台灣希望朝正向對等的方向來發展，但評估目前中國意圖，僅是回到疫情前正常的運作罷了。