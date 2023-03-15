貨櫃三雄之冠！長榮配息70元創高　現金殖利率飆逾40％

台股早盤漲逾150點　航運股價量齊揚、IC設計紅通通

▲最新通膨數據符合預期，再加上矽谷銀行倒閉後，市場預期升鷹派升息機率減弱，美股四大指數昨（14）日皆漲，台北股市今（15）日開高走高，早盤漲逾140點，來到15504點附近，漲幅0.8%。（圖／NOWnews資料照片）
▲最新通膨數據符合預期，再加上矽谷銀行倒閉後，市場預期升鷹派升息機率減弱，美股四大指數昨（14）日皆漲，台北股市今（15）日開高走高，早盤漲逾140點，來到15504點附近，漲幅0.8%。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

最新通膨數據符合預期，再加上矽谷銀行倒閉後，市場預期鷹派升息機率減弱，美股四大指數昨（14）日皆漲，台北股市今（15）日開高走高，早盤漲逾150點，來到15518點附近，漲幅1%。權值王台積電漲0.7%，來到514元，其他電子股聯發科、鴻海漲1%左右。今日盤面焦點為航運股，價量齊揚，長榮漲4%以上，另外IC設計族群表現也很亮眼。

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美股道瓊指數昨日上漲336.26點，或1.06%，收32155.4點；那斯達克指數上漲239.31點，或2.14%，收11428.15點；標普500指數上漲63.53點，或1.65%，收3919.29點；費城半導體指數上漲88.44點，或3.03%，收3010.15點。

台北股市今日開高，早盤漲逾150點，來到15518點附近，漲幅1%。晶圓代工龍頭、權值股台積電漲0.7%，來到514元。聯電則漲2%以上，世界先進與力積電漲超過1%。其他重要電子股，如聯發科、鴻海、群創、大立光、日月光、台達電漲1%左右。

美國超微股價大漲，帶動IC設計族群，沛亨、聯傑漲7%，創意、力旺、譜瑞、系微、太欣漲3到4%，群聯、創惟、偉詮電、威盛、凱鈺漲2%。

而長榮大方配息70元，今日價量齊揚，早盤漲4%以上，來到178元，其他航運族群也紅通通，陽明漲超過1%。新興、中航、遠雄港、裕民漲3%，榮運、四維航、慧洋、台船漲1到2%，華航與長榮航也漲1%以上。

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