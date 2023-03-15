連3日好天氣要把握！週六東北季風將增強 「2地區」有雨
今（15）日清晨北部雲量較少，桃園、新竹仍有局部的輻射冷卻低溫，低溫約在攝氏11度左右，中南部受到一些高雲通過影響，平地最低溫還有攝氏12至13度，其餘市區大致都在攝氏15度以上，天氣風險公司分析師柯聿寧指出，預計今天華南到華中還有一小波的水氣通過台灣北方，下半天中北部有雲量增多的機會。週六（3/18）則有東北季風增強影響。
記者張志浩/綜合報導
柯聿寧提及，明（16）日台灣海峽側的東北風將略增強，西半部白天在海風的作用下，風力會增強，中午到傍晚有較大陣風的機會，溫度方面只有沿海地區稍下降，其餘地區仍然是持續回暖的趨勢，預計週五（3/17）清晨海峽的東北風減弱，西半部這段時間較容易起霧，尤其是沿海地區，外出須要留意能見度狀況。
此外，在東半部都還是偏東風的環境下，迎風面仍有降雨機會，昨晚在花蓮沿海已有稍大的陣雨出現，週六前仍有這種海上對流移入陸地帶來的降雨，預估週六北方較遠處有鋒面發展，目前預報這個系統尾端結構弱，對台灣影響不明顯，週六的變化主要受到一波東北季風影響，北部、東半部雲量增多，北部有少量降雨的機會，東半部則可能有較明顯的陣雨。
不過這波東北季風對溫度的影響也不大，週日就會減弱，各地逐漸回溫，預計到下週初期還會有南風，回溫的幅度越來越大，至於昨（14）日傳出下週三（3/22）中南部有下雨的機會，柯聿寧提及，目前模式有所變化，下雨的時間往後延，近期天氣系統越來越像春天，與之前偏乾、系統變化較分明的狀況不太一樣，預報的變動度較高。