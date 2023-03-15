名家論壇》韋安／有股力量一直要把侯友宜「拉下來」？

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不過，少部分強烈要求侯表態的人，其實心裡是另有「想法」的。
侯友宜目前為止，從各種「正規」民調數據來看（TVBS、美麗島電子報、台灣民意基金會），都是藍營及在野力量中，2024最有機會贏的人選。而且，從九合一選舉的結果來看，侯也可以幫藍營，在中南部、中間選民、年輕族群方面，開拓票源，帶來「三個突破」，是最有利於國民黨區域立委選情的「最強母雞」。
但是，侯現在早點「表態」，就可以確定出線？並定於一尊嗎？情況並非如此。當前，國民黨的提名辦法並未確定，到底是要辦初選呢？還是中央會以客觀民調為依據，何時來直接征召？都沒有確定，只有種種傳聞。
前兩天聯合報報道，「近候人士透露，補選後，侯友宜出現『順勢而為』思考。若要選2024，時間點反而不是他考慮的主因。」
也就是說，侯友宜不一定非要哪個時間點才明確表態。但在報道中，「侯團隊人士說，國民黨初選辦法尚末公布，『考卷都還没出來，要怎麼寫題目？』」
侯的難題，並非在於擔憂，表態後來自綠營的「烙跑說」攻擊。多次不同機構的民調顯示，侯選2024多數民意不僅不會反對，而且樂觀其成。問題是，國民黨中央根本還沒有訂下一個，明確和公平的提名辦法。
上週國民黨中常會後，對於藍營總統選舉辦法，秘書長黃健庭表示，中常委是建議徵召，但黨中央會徵詢各方意見，凝聚黨內共識。連共識還沒有凝聚，辦法當然還早著呢。
侯友宜還沒表態，已經面臨黨內某些人士奇特的對待。比如說，侯個人的支持度，目前在所有的民調中，無論一對一，或是三腳督，都是藍營和在野的「最強」者。其他人追不上他，卻非要弄個「正副配」的民調，用「侯朱配」做選項，把侯「拉下來」變成最後一名。同時又製造輿論，放話除非「藍白合」才能打敗賴清德。黨內黨外混為一談，把問題搞成難解和複雜。
那麼，藍營內部有這麼亂的風向和主張，加上黨中央去征詢時，若有人堅持要辦初選，到底要不要辦？最後的提名辦法，甚至會不會以「正副配」來做民調再征召，都不一定。
侯友宜一旦現在表態，並不會讓藍營目前的情事往好的方向發展，穩定人心，而是更為複雜和混亂。也要小心藍營某些人，引來「外部力量」，「裡應外合」地亂棒圍毆。
「你憑什麼表態啊？」「你的兩岸關係政策，到底是親中、和中，還是抗中？」「台美關係，你到底是疑美，還是親美？」這些問題將蜂擁而至。黨內其他可能人選，黨外綠、白的賴、柯，也都還沒有明確的論述和主張，但非要侯友宜來演這場「獨腳戲」。
據了解，從不打沒把握仗的侯友宜，早就有所準備。不過就算侯提出的論述再可行、有料，但「說你爛，你就爛」。「說你不行，你就不行」。因為毫無與其他人（賴、柯、郭）的比較標準，別人怎麼說，怎麼發揮都可以。
侯不是沒有魄力，他「槍抵在頭上都沒在怕的」。侯不怕「明槍」，但要防範來自背後的「黑槍」。千萬不要跳入一場，敵我不分，有人早就準備在「背後捅刀」的亂局。
現在逼侯友宜表態的戲碼，在四大公投時，就上演過了。那時候，也是黨內某些人，逼侯一定要表態，意圖把公投成敗的責任全往他身推。而背後真正的「目的」，就是要「防範於未然」。
雖然，侯友宜的民意支持度，從第一任市長任期開始不久，就長期在黨內維持第一，也力超黨外的主要對手。成為藍綠政治人物中，2024最有潛力的人選。但有些人，卻早就想把他先搞垮再說。因為這些人心中，侯有再高的民意支持，也「不夠格」代表藍營出戰2024。
公投案時，這些人逼侯表態，卻不用同樣的標準，要求其他藍營縣市長也同樣表態。幸好新北市的公投結果，在侯柔性「尊重民意、鼓勵參與」的開放態度之下，投票率43%多，比全國平均值高。四項公投新北3過，1不過，也比藍營執政的大多縣市的結果好。雖然被黨內少數人圍毆、甩鍋，公投後侯的民意支持，並未下跌，還小幅上升。
說到底，藍營內部就是有一股暗藏的力量，瞧不起侯友宜。對他有職業歧視、非洋學歷歧視、本土氣息歧視、非正統藍歧視。從以前到現在，找到機會就想把侯「拉下來」。
這次逼侯友宜趕快表態，看似是為了藍營2024的勝選大局，和為侯著想，但其實是「明著為你（黨）好，暗著要你命」。不過，藍營支持者已經有了以往的經驗和定力，不會受這種操弄和愚弄的影響，還是會支持「最強」和「最有機會贏」的人選。
而侯友宜的非藍支持板塊，中間、年輕、本土族群的選民，他們其實沒在因侯是否表態去焦慮，可能看到侯被「打壓」，反而更為同情和支持他。
也許，這些板塊的族群，因厭惡有人「無厘頭式」地修理「好好做事」的人，覺得這樣下去藍營贏不了，而採取觀望不表態，或暫時在民調中轉向支持其他選擇。不過，一旦侯友宜真的有一天，確定代表國民黨出戰2024，民意一定還會回歸挺他。
因為人們仔細想想，有誰像侯友宜一樣？40多年來一直都在「好好做事」。從警政到市政，累積出比別人更多的政績和成績。有誰像侯一樣？有勇氣指出，當下國家、社會和政治，所面臨的危機和根本問題所在？並找出「三平、三安」，國家、社會未來發展的大方向。
人們會相信，侯雖不是一個能言善道，喜歡口若懸河大談論述的人，但他在每個角色上，都是個願意面對問題，並找到關鍵，然後尊重專業，用智慧和膽識，帶領團隊來把難題解決。
看起來現在「天下大亂」，不過沉默的大多數人，會在「亂」中，更加發現侯友宜的不同之處和「戰略定力」。待風浪、嘈雜之後，或許會有「形勢大好」的局面。
●作者：韋安／資深媒體人、高端策略顧問
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