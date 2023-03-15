拒臨檢遭大外割逮捕！莽警遭判刑放棄上訴 女師將提國賠
桃園一名詹姓音樂老師，前年在中壢火車站被警方盤查，雙方因此發生口角，過程中，詹女不堪其擾大罵葉姓警員「很蠢」，導致其被葉員當街「大外割拋摔」，事後詹女、葉姓警員互控妨害公務、妨害自由等罪，案經審理，桃園地院認定葉員犯「公務員假借職務上之機會強制」及「公務員假借職務上之機會剝奪他人行動自由」兩罪，各判4月、6月徒刑，葉員放棄上訴後，已在上周辦妥停職，並向檢方申請易服勞役。
記者陳苾暐／綜合報導
據了解，事件發生在去年4/22，詹女搭火車到中壢後火車站，步行前往附近排練室上課，卻在途中被葉姓警員認為形跡可疑，攔下盤查，但詹女則表示，自己走在路上並無不法，因此拒絕被臨檢，臨走前還向葉員說到「你沒有權力問我這問題，真的很蠢耶！」；最終詹女慘遭警員大外割壓制，扣留9小時。
桃園地檢署前年10月26日予以2人不起訴，但詹女不服提起再議，台灣高等檢察署發回桃檢續行偵查後，認為事發時，葉姓員警之盤查不符警察職權行使法之規定，非依法執行職務，卻仍試圖阻擋詹女離去，在告訴人無涉妨害公務犯行情形下違法逮捕，剝奪其行動自由，已涉犯公務員假借職務上之機會妨害自由罪嫌重大，因此依法提起公訴。
桃園地院判決出爐後，葉員放棄上訴，自本月11日起停職生效，後續將依規定向桃園地檢署易服勞役，對此，中壢分局表示，市府已核定停職生效，未來期滿可望依規定申請復職，另外，警方也會持續給予葉員關懷及啟動員警心理諮商輔導機制，並加強員警教育和精進員警依法執法技巧，兼顧行政執法及保障人權。
至於詹姓音樂老師則指出，台灣是法治社會，無論身分為何，犯錯都應該依法行事，由於當初未提賠償部分，因此將在今年4月22日前提出國賠申請。