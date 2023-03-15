內幕／債務欠很大！宏都拉斯總統再要脅與台灣斷交換金援

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去年1月，卡蕬楚就職典禮，副總統賴清德曾應邀參加，台宏斷交危機看似趨緩。知情人士表示，卡蕬楚不敢在一上任就與中國建交、與台灣斷交，背後因素是不敢得罪美國，美國每年援助拉丁美洲對抗貪腐、打擊毒品高達40億美金，在貿易上非常需要美國支援，主要貿易夥伴也是美國；宏都拉斯經濟高度倚賴僑匯，每年外匯高達2成來自移民美國的僑民匯回國，若美國用限制僑匯等經貿手段做出警告，宏都拉斯恐怕吃不消。
宏都拉斯公債150億美金，外債81.72億，必須跟國際貨幣基金（IMF）協商，2019年底新冠肺炎疫情爆發後，宏都拉斯經濟一度受到打擊，宏國同時也在尋求帕圖卡（Patuca）水力發電站工程金援，宏國外長去年底曾與中國外交部副部長謝鋒會面，雙方並進行貿易磋商，但是中國外交單位就直接點名，中、宏邦交要正常化，障礙就是台灣。
蔡英文總統4月將訪問中美洲友邦，3個友邦去瓜地馬拉與貝里斯，獨缺宏都拉斯，讓卡蕬楚少了一個當面爭取金援的機會。面對卡蕬楚再度要脅與台灣斷交，知情人士表示，保住台宏邦交的關鍵，除了持續與宏國政府溝通外，恐怕還是要靠美國老大哥在背後斡旋，避免美國後院再度出現一個親中的左派國家。