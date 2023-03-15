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內幕／債務欠很大！宏都拉斯總統再要脅與台灣斷交換金援

▲宏都拉斯總統卡蕬楚（右）再度威脅與台灣斷交。（圖／美聯社／達志影像）
▲宏都拉斯總統卡蕬楚（右）再度威脅與台灣斷交。（圖／美聯社／達志影像）

記者呂炯昌／台北報導

中美洲友邦宏都拉斯總統秀瑪菈．卡蕬楚（Xiomara Castro）今（15）日在推特（Twitter）發文指出，她已經指示外交部長雷依納（Eduardo Reina）處理與中國建立正式關係事宜。事實上，這不是卡蕬楚首度要脅與台灣斷交，背後動機都與希望獲取中國金援，改善內政有關。

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熟悉拉丁美洲事務的人士指出，宏都拉斯為西半球最貧窮的國家之一，每人年均所得僅2400多美元（約台幣7萬多元），近幾年政治暴力、失業與移民問題都有增加的趨勢，加上宏國經濟不佳，失業率10.9%、政治暗殺頻傳，導致人民對政府治理失望，左派的候選人卡蕬楚在2019年選舉擊敗右派執政黨「國家黨」（National Party）。卡蕬楚在當上總統前，曾是宏國第一夫人，她的夫婿賽拉亞（Manuel Zelaya）在2009年遭政變推翻下台。2019年大選期間，她就曾喊出要跟台灣斷交，目的就是轉而尋求中國支持，獲取更多經濟援助。

去年1月，卡蕬楚就職典禮，副總統賴清德曾應邀參加，台宏斷交危機看似趨緩。知情人士表示，卡蕬楚不敢在一上任就與中國建交、與台灣斷交，背後因素是不敢得罪美國，美國每年援助拉丁美洲對抗貪腐、打擊毒品高達40億美金，在貿易上非常需要美國支援，主要貿易夥伴也是美國；宏都拉斯經濟高度倚賴僑匯，每年外匯高達2成來自移民美國的僑民匯回國，若美國用限制僑匯等經貿手段做出警告，宏都拉斯恐怕吃不消。

宏都拉斯公債150億美金，外債81.72億，必須跟國際貨幣基金（IMF）協商，2019年底新冠肺炎疫情爆發後，宏都拉斯經濟一度受到打擊，宏國同時也在尋求帕圖卡（Patuca）水力發電站工程金援，宏國外長去年底曾與中國外交部副部長謝鋒會面，雙方並進行貿易磋商，但是中國外交單位就直接點名，中、宏邦交要正常化，障礙就是台灣。

蔡英文總統4月將訪問中美洲友邦，3個友邦去瓜地馬拉與貝里斯，獨缺宏都拉斯，讓卡蕬楚少了一個當面爭取金援的機會。面對卡蕬楚再度要脅與台灣斷交，知情人士表示，保住台宏邦交的關鍵，除了持續與宏國政府溝通外，恐怕還是要靠美國老大哥在背後斡旋，避免美國後院再度出現一個親中的左派國家。

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