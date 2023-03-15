星巴克今起「買一送一」！連續爽喝13天 珍奶也買1送1
喝星巴克的時候又到了！為了慶祝登台25周年，星巴克今（15）日起再度推出「買一送一」數位體驗，中獎率極高，幾乎可說是連續13天半價爽喝，只要登入活動網頁玩小遊戲，無論答案正確與否，都能得到「買一送一、第2杯半價」咖啡優惠券。
記者黃韻文/綜合報導
星巴克登台25年，與全民同樂，今（15）日起至3月27日連續13天，推出歡慶25周年數位體驗，完成小遊戲可獲得限定的專屬優惠，包括買一送一、第2杯半價，中獎率極高，使用LINE、臉書、Google帳號都可抽，一日三抽不中都難。記者實際試抽，第一次就是「特大杯買一送一」。
📌星巴克歡慶25週年數位體驗活動頁面（點此連結）
領券後今起每日11:00至20:00可開始兌換，每次交易最多可兌換同個帳號內的兩張優惠憑證，兌換期間是獲券日+2天，最後一抽是3月27日，最後兌換至3月29日。
近年植物奶掀起熱潮，85℃推迎合市場需求，推出黑糖珍珠豆奶、豆奶紅茶兩款新品，售價皆為55元，使用黃豆萃取的無糖豆漿，搭配錫蘭紅茶和黑糖珍珠，APP會員明（16）日起至3月31日可領取45元嘗鮮優惠券，兩款新品二選一使用，每位會員限領一張。此外，於門市現場購買拿鐵或是鮮奶茶等含鮮奶飲品，也可選擇將鮮奶換成豆漿。
手搖飲品牌CoCo今（15）天舉辦好友日，限時一天推出珍珠奶茶買1送1，在品牌官方LINE帳號可領優惠券，每人最多領2張，並於線上點單使用，珍奶買1送1限中杯（45元），平均單杯23元。