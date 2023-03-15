大缺蛋！不二坊蛋黃酥漲到「每顆50元」 同行曝無奈心聲
全台缺蛋導致蛋價上漲的情況越來越嚴重，不少餐飲業者近期都紛紛祭出應對措施維持營運，其中彰化蛋黃酥名店「不二坊」昨（14）日宣布，4月1日起每顆蛋黃酥將從原本一顆45元漲到50元，而早在2月初，包括台中蛋黃酥名店「不二糕餅」和糕餅名店「小潘蛋糕坊」都傳出部分商品漲價的消息，顯見目前包括蛋價等原物料的成本，已對餐飲業造成莫大衝擊，小潘蛋糕坊更無奈表示：「只能暫時吸收成本。」
記者張志浩/綜合報導
彰化蛋黃酥名店「不二坊」在粉絲團公告，由於各類原物料成本上漲，為維持產品的美味與食材品質，將於4月1日起調整商品售價，漲價後，6顆入蛋黃酥每盒原價270元漲到300元、15入每盒原價675元漲到750元、20入每盒900元漲到1000元，等於1顆從45元漲到50元，《NOWnews今日新聞》記者去電了解詳細原因，不二坊的電話始終處於忙線中，未得到正面回應。
位於新北市板橋的鳳梨酥人氣名店「小潘蛋糕坊」今年1月底宣布，因原製作的材料雞蛋、麵粉成本大漲，為維持品質，包括酥皮、葡式蛋塔，6入一盒從130元漲到150元；部分瑞士捲從130元漲到140元；綠豆、咖哩椪從60元漲至65元，但最夯的蛋黃酥價格維持在35元；小潘蛋糕坊老闆潘明貴向《NOWnews》記者表示，現在原物料確實都在上漲，尤其蛋價居高不下，「不過小潘目前並未規劃針對鳳梨酥或蛋黃酥做漲價，近期蛋價的問題只能選擇暫時吸收，未來再視蛋價情況去評估是否做價格調整。」
此外，台中蛋黃酥名店「不二糕餅」，今年2月初也宣布因原物料成本問題，蛋黃酥6入一盒從280元漲到320元，12入一盒560元漲到640元，其他部分商品如檸月酥、茶鳳黃等，也都有調整售價。而昨日「不二坊」宣布漲價，也是繼2021年8月因應原物料上漲，蛋黃酥一顆從40元漲到45元後再次調整，「小潘蛋糕坊」前次蛋黃酥價格的調漲，則要追朔到去年8月，一顆33元調漲2元變35元。