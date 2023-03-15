友誼小船將翻？台宏建交82年 過去爆軍事政變總統遭驅逐
中國政府近年來不斷以各種方式切斷我國外交盟友，昨（14）日宏都拉斯總統秀瑪菈卡斯楚（Xiomara Castro），也突然在推特上表示，已指示外長雷依納（Enrique Reina）處理與中國建立正式關係事宜，對此，我國外交部稍早發布新聞稿指出，正向宏國政府表達嚴正關切中。
記者陳苾暐／綜合報導
據了解，宏都拉斯至2018年止，人口總數約為900多萬，經濟主要以農業為主，產值最高前5種產業分別為咖啡栽種業、香蕉栽種業、養蝦及吳郭魚養殖業、棕櫚油業及成衣加工業，但缺乏工業基礎，導致該國長期面臨財政赤字，國際貨幣基金組織也將之列為高負債貧窮國； 1941年與我國建立公使級外交，並於1965年5月20日雙方升級成大使級關係。
政治方面，宏國實行共和、民主與代議制，2005年曼努埃爾賽拉亞在大選中贏得總統大位，並於2009年6月舉行修憲公投，建議容許連任，不料卻遭敵對政黨反對，進而引發軍事政變，事後賽拉亞被押送到一處空軍基地，隨後驅逐至哥斯大黎加，直至2014年重回宏國，當選奧蘭橋省國會議員，其妻子秀瑪菈卡斯楚也在2021年成為史上首位女性總統。
秀瑪菈卡斯楚曾在大選中表態，若成功當選，將立刻與中國展開外交、商業關係，但今年1月就職後，又改口指出希望與台灣繼續維持關係，今天方向卻再180度大轉變，於推特聲明「已指示外交部長處理與中華人民共和國建立正式關係的事宜」，詳細情形還有待我國外交部進一步釐清。