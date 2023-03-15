賴清德黨內登記參選　新北市綠議員跨派系搶先力挺

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張維倩表示，新北市民進黨團席次此次成長了3席、增加至28席，更有許多新血加入，代表黨團議員的表現受到民意肯定，相信新北市的戰力會越戰越強；加上南投立委補選由民進黨的蔡培慧勝出，代表基層士氣甦醒，只要黨內團結，一定能在大選取得勝利。
卓冠廷表示，面對明年選舉需要戰戰兢兢，民進黨需要提早準備，盡早確認候選人，顯示民進黨的團結；指出賴清德是黨內最強也最合適的總統人選，反觀侯友宜依然在等待黃袍加身要選總統，對民意負責的態度高下立判。
以阿美族語發言的蘇錦雄則是說到，民進黨一直以來都非常照顧原住民權益，特別在土地保護與語言傳承上，希望族人支持賴清德，繼續讓原住民的文化在台灣發光。
張錦豪說，賴清德的家鄉就在新北市萬里，出身礦工家庭，與台灣多數民眾一樣，在辛苦的家庭長大；強調賴清德從政以來，一路走來始終與民眾站在一起，而且對的事就是堅持到底，相信大家團結合作一定能喚回民眾對民進黨的信心。
彭佳芸說，去年底選舉結束，賴清德舉辦「向黨員報告」說明會，首場就選在新北市三重，親自傾聽基層心聲、積極檢討改進，選擇從地方出發就是團結勝選的開始。
黃淑君說，民進黨的優良傳統就是鼓勵、栽培年輕人，賴清德重用年輕幕僚傾聽年輕人的聲音，未來將與賴清德並肩作戰、強化與青年的對談，找回新北青年對民進黨的認同感。
李宇翔也說到，新北市有全國最多的127萬青年人口，國家不只要給年輕人機會，更要在國際情勢詭譎多變的現在，有一位自由民主精神、能夠與國際交朋友的總統；相信賴清德能帶領國家在國際取得外交成績。
翁震州最後說到，新北市有400多萬人，是總統選戰的重中之重，也是新興發展的城市；強調民進黨團結一心，在議會好好監督市政，對市民負責，喊出「新北贏，總統就會贏、讓立委過半」。