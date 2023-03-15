台灣友邦剩14國！台宏若斷交成真 恐創邦交國數歷史新低
台灣邦交恐再少一國！台灣的中美洲友邦宏都拉斯總統秀瑪菈．卡斯楚（Xiomara Castro），15日透過推特表示「要與中國建交」，引發各界熱議，宏國是否會與台灣真的斷交。截至2023年1月，中華民國共有14個邦交國，其中有13個是聯合國會員國，而梵蒂岡則是聯合國觀察員國，假設真的斷交，屆時台灣將剩下13個邦交國。
記者孫唯容／綜合報導
宏都拉斯外長雷依納日前與中國外交部副部長謝鋒舉行了雙邊會議，導致近來台宏邦交議題再度受到輿論關注，總統秀瑪菈．卡斯楚15日突然在推特上拋下震撼彈，表示她已經指示雷依納處理與中國建立正式關係事宜。
2021年，秀瑪菈．卡斯楚成為宏國首位女總統，她曾在選前表態，若成功當選，將立刻與中國展開外交、商業關係，不過今年1月就職後，又改口指出希望與台灣繼續維持關係，讓外界霧裡看花。
據了解，目前台灣的邦交國共有14國，包含歐洲地區的梵蒂岡，亞太地區的馬紹爾群島、諾魯、帛琉、吐瓦魯國，非洲地區的史瓦帝尼，拉丁美洲及加勒比海地區的貝里斯、瓜地馬拉、海地、宏都拉斯、巴拉圭、聖克里斯多福及尼維斯聯邦、聖露西亞、聖文森國等。
上個與台灣斷交的邦交國是尼加拉瓜，並發布聲明表示只承認一個中國，此次總統秀瑪菈．卡斯楚的發文又讓台灣斷交事宜浮出水面，若宏都拉斯真的與台灣斷交，屆時台灣將僅剩13個邦交國，創下邦交國新低的歷史紀錄。