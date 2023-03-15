去年剛出訪宏國！驚傳2國邦誼生變 賴清德批中外交封鎖
台灣邦交再遇危機？宏都拉斯總統卡斯楚（Xiomara Castro）於推特發文表示，已指示外交部長雷依納（Eduardo Reina），處理與中國建立正式外交關係事宜。去年初，副總統賴清德曾出訪宏國，並參加卡斯楚的就職典禮，不料卻爆出其將與中國建交。15日上午，賴清德登記參與民進黨總統初選，他致詞時表示，台灣持續面對中國的文攻武嚇、外交封鎖，正處於生存發展的關鍵時刻，強調必須堅守民主陣容，確保台灣安全。但對於可能斷交一事，賴清德並未回覆。
記者林盈君／綜合報導
賴清德上午在民進黨中央黨部登記參加黨內總統初選，致詞時提到兩岸關係。致詞結束後，媒體喊話詢問宏都拉斯邦交可能生變一事，賴清德並未回應、隨即離去。
據了解，宏都拉斯總統卡斯楚（Xiomara Castro）於2021年底競選總統，當時曾表示，若當選將與中共建交，引發熱議。她在去年1月初正式就職，為宏都拉斯首位女總統，當時副總統賴清德以總統特使身份出訪，參加卡斯楚的就職典禮。當時賴清德曾指出，將會盡最大努力保持與宏國關係，也提到台灣與宏國多年來的深厚友誼。如今卻爆出宏都拉斯欲與中國建交，對台灣外交不啻是一重大打擊。
對此，外交部於稍早表示，會請宏國方面謹慎審酌，切勿落入中國的圈套，也會持續加強兩國之間的溝通。