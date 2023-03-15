經典賽／大谷翔平預賽表現太吸粉！IG追蹤數破大聯盟紀錄

經典賽／剛吞準完全比賽　以色列僅敲1安遭多明尼加完封

▲多明尼加7局扣倒以色列（圖／美聯社／達志影像）
▲多明尼加7局扣倒以色列（圖／美聯社／達志影像）

記者簡名杉/綜合報導

2023第五屆世界棒球經典賽小組賽即將進入尾聲，被稱為「死亡之組」的D組包含多明尼加、波多黎各以及委內瑞拉都有問鼎冠軍的實力，也對剩下兩支球隊以色列、尼加拉瓜展現出「實力的差距」，前場比賽以色列才剛被波多黎各10比0，8局扣倒，並且整場比賽沒有任何打者上壘，吞下一場「準完全比賽」，今天以色列再戰另一支勁旅多明尼加，比賽結果卻也差不多，多明尼加整場只讓以色列打出一支安打，並在前7局就轟下10分，終場就以10比0，多明尼加再送給悲情以色列一場提前結束的比賽。

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以色列陣中雖然也不乏大聯盟等級的打者，包含Joc Pederson、Alex Dickerson都有數年大聯盟經驗，但卻一支安打都擠不出來，整場比賽唯一一支安打，是由效力多倫多藍鳥隊小聯盟3A的打者Spencer Horwitz，在3局上半擊出，此後以色列就再也沒有出現安打直到終場。


相較於以色列，整場比賽轟進10分的多明尼加，表現卻比較慢熱，前5局僅靠著Eloy Jiménez的安打、Manny Machado的陽春砲以及Ketel Marte的長打打下3分，但進入到6局之後，打線突然甦醒，單局敲出兩支二壘安打以及Machado的清壘右外野平飛安打，單局轟進4分。


7局下半多明尼加更是不留情面，連總管兼球員的Nelson Cruz上場代打都有安打演出，單局再補上四支安打，由Jean Segura的2分打點二壘安打，將比分拉開到10分，成為提前結束比賽的「再見安打」。


整場比賽多明尼加共敲出15支安打，其中先發打者僅有第九棒捕手Gary Sanchez的安打數掛蛋，其餘8位先發打者都敲安，並且在第7局上場代打的老將們，除了總管Cruz以及敲出「再見安打」的Segura以外，台灣球迷非常熟悉的2013年第三屆經典賽MVP-Robinson Canó，也代打敲出本屆賽會的個人首安。



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