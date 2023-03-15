經典賽／剛吞準完全比賽　以色列僅敲1安遭多明尼加完封

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以色列陣中雖然也不乏大聯盟等級的打者，包含Joc Pederson、Alex Dickerson都有數年大聯盟經驗，但卻一支安打都擠不出來，整場比賽唯一一支安打，是由效力多倫多藍鳥隊小聯盟3A的打者Spencer Horwitz，在3局上半擊出，此後以色列就再也沒有出現安打直到終場。
相較於以色列，整場比賽轟進10分的多明尼加，表現卻比較慢熱，前5局僅靠著Eloy Jiménez的安打、Manny Machado的陽春砲以及Ketel Marte的長打打下3分，但進入到6局之後，打線突然甦醒，單局敲出兩支二壘安打以及Machado的清壘右外野平飛安打，單局轟進4分。
7局下半多明尼加更是不留情面，連總管兼球員的Nelson Cruz上場代打都有安打演出，單局再補上四支安打，由Jean Segura的2分打點二壘安打，將比分拉開到10分，成為提前結束比賽的「再見安打」。
整場比賽多明尼加共敲出15支安打，其中先發打者僅有第九棒捕手Gary Sanchez的安打數掛蛋，其餘8位先發打者都敲安，並且在第7局上場代打的老將們，除了總管Cruz以及敲出「再見安打」的Segura以外，台灣球迷非常熟悉的2013年第三屆經典賽MVP-Robinson Canó，也代打敲出本屆賽會的個人首安。
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