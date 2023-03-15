《小美人魚》超扯海報惹怒海洋系！賽巴斯丁在海裡會淹死
迪士尼《小美人魚》真人版電影自選角以來爭議不斷，13日最新釋出的宣傳海報又惹怒海洋生物學者！《海洋博物誌》作者、魚博士Wox李承錄怒製圖，直指片中環境明明是大西洋，卻滿滿都是「外來種」，不只淡水魚跑錯棚，小美人魚身旁的「賽巴斯丁」是陸蟹，「在海裡會淹死」，就連亞馬遜的巨骨舌魚也同框，氣得譙髒話。
記者徐銘穗/綜合報導
魚博士Wox、海洋生態學者李承錄在真人版《小美人魚》海報上，標出紅陸蟹、龍王鯛、骨舌魚、食土魚等14種跑錯棚的魚類。《Blue Trend藍色脈動》報導指，「賽巴斯丁」究竟是龍蝦還是螃蟹？Wox解答表示，由電影中的建模造型可以約略看出是沙蟹科或地蟹科的螃蟹，有高聳體型與修長步足，「進入海裡會淹死」。
同樣跑錯棚會死的還有來自亞馬遜淡水魚，巨骨舌魚（Arapaima gigas）及食土魚（Geophagus sp.）。巨骨舌魚又稱象魚，最早出現於一億年前，所以也有「活化石」的稱號，體長約3至6公尺，體重可達200公斤，也是世界上體型排名前幾的大型淡水魚之一。
而屬於慈鯛科的食土魚因喜歡吞食河底的沙土，再過濾出裡面的小蟲或小蝦來吃，乍看之下就像是在吃土一樣而得名。牠和跟巨骨舌魚一樣，「鹹鹹海水，會害牠們一口斃命」。
此外，因真人版《小美人魚》海報而遠離家鄉的海洋魚類則有北海的憨鰹烏，以及印度太平洋的立鰭鯛、黃三角倒吊、龍王鯛，紅海的紅海月眉蝶，印度洋的印度天狗與皇帝神仙，以及太平洋的斜紋砲彈、獅子魚以及小點九刺鮨等。
網友看完紛紛留言，「這…珊瑚跟海藻還沒有加入戰局喔！哈哈」、「最少也要把我們台灣鯛放進去才對啊」、「如果觀影民眾能分別出海報中1/3的魚類，就很偷笑了」、「海洋教育不能等」、「我看你是不懂迪士尼喔！難道只有大西洋的魚才能出現在大西洋嗎？你這是歧視XD」。