經典賽／差一點翻船！委內瑞拉及時振作險勝尼加拉瓜

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委內瑞拉此役派出有7年大聯盟經驗的強投「E-ROD」Eduardo Rodriguez擔綱先發，但首局就出狀況，被尼加拉瓜打線接連敲出三支安打擠成滿壘，還好成功讓尼加拉瓜第五棒Elian Miranda敲出內野滾地球形成雙殺，驚險下莊。
度過了首局的危機，「E-ROD」第2局的投球仍然不穩，再度被連敲出三支安打填滿壘包，尼加拉瓜第一棒Steven Leyton此時雖然又擊出內野滾地球，但沒有形成雙殺，也使得三壘上的隊友成功跑回本壘，幫助尼加拉瓜先馳得點。
然而沈寂了3局的委內瑞拉，4局下半終於有攻勢，Andrés Giménez的安打先把比數追平，下一棒Eugenio Suárez再補上一支中外野方向平飛安打，把壘上跑者統統送回本壘，單局委內瑞拉攻下3分超前，5局下半，委內瑞拉第四棒Anthony Santander的適時安打，再為球隊打回一分，委內瑞拉也將領先分數拉開到3分。
雖然委內瑞拉整場只打下4分，但是靠著強大的投手群接力封鎖，除了先發投手「E-ROD」被打了七支安打有失分紀錄，後面五任投手José Ruiz、Carlos Hernández、José Quijada、Silvino Bracho、José Alvarado合計只讓尼加拉瓜敲出四支安打，沒有再讓對手越雷池一步。
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