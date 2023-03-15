經典賽／大谷翔平預賽表現太吸粉！IG追蹤數破大聯盟紀錄

經典賽／差一點翻船！委內瑞拉及時振作險勝尼加拉瓜

▲委內瑞拉成功擊敗尼加拉瓜，保持分組全勝紀錄（圖／美聯社／達志影像）
▲委內瑞拉成功擊敗尼加拉瓜，保持分組全勝紀錄（圖／美聯社／達志影像）

記者簡名杉/綜合報導

2023第五屆世界棒球經典賽D組小組賽事持續熱烈展開，吞下三連敗確定遭淘汰的尼加拉瓜，今天對決該組唯一尚未吞敗的委內瑞拉，本以為會是場一面倒的比賽，沒想到尼加拉瓜卻展現出韌性，不但率先得分，還封鎖了委內瑞拉打線3局，可惜在第4、5局委內瑞拉成功振作打回4分，終場委內瑞拉就以4比1險勝尼加拉瓜，拿下分組預賽三連勝。

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委內瑞拉此役派出有7年大聯盟經驗的強投「E-ROD」Eduardo Rodriguez擔綱先發，但首局就出狀況，被尼加拉瓜打線接連敲出三支安打擠成滿壘，還好成功讓尼加拉瓜第五棒Elian Miranda敲出內野滾地球形成雙殺，驚險下莊。


度過了首局的危機，「E-ROD」第2局的投球仍然不穩，再度被連敲出三支安打填滿壘包，尼加拉瓜第一棒Steven Leyton此時雖然又擊出內野滾地球，但沒有形成雙殺，也使得三壘上的隊友成功跑回本壘，幫助尼加拉瓜先馳得點。


然而沈寂了3局的委內瑞拉，4局下半終於有攻勢，Andrés Giménez的安打先把比數追平，下一棒Eugenio Suárez再補上一支中外野方向平飛安打，把壘上跑者統統送回本壘，單局委內瑞拉攻下3分超前，5局下半，委內瑞拉第四棒Anthony Santander的適時安打，再為球隊打回一分，委內瑞拉也將領先分數拉開到3分。


雖然委內瑞拉整場只打下4分，但是靠著強大的投手群接力封鎖，除了先發投手「E-ROD」被打了七支安打有失分紀錄，後面五任投手José Ruiz、Carlos Hernández、José Quijada、Silvino Bracho、José Alvarado合計只讓尼加拉瓜敲出四支安打，沒有再讓對手越雷池一步。



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