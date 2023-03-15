高金素梅用簡體字簡報質詢 民進黨籲說明有何居心並道歉
無黨籍立委高金素梅昨日於立法院質詢談及「疑美論」，遭到行政院長陳建仁痛斥，且還被抓包，質詢的簡報檔案竟出現簡體字，引發譁然。對此，民進黨新聞部主任張志豪今（15）日痛批，這種意識形態、價值錯亂的國會議員，當國家面臨關鍵時刻的抉擇時，會站在哪一邊？民進黨呼籲國人面對這種分化台灣內部力量，只有更挺身持續捍衛國家，才能團結一致對外。
記者黃宣尹／台北報導
張志豪表示，我國的立法委員在國會殿堂，用中華人民共和國的官方文書標準字來質詢官員，離譜至極。民進黨強力質疑高金素梅是用中共給的質詢稿，一字不漏的質詢台灣的行政院長，高金素梅應該出面說清楚居心何在，且立刻向國人道歉。
張志豪指出，高金素梅利用總質詢，藉由美國學人計畫是質疑是要操縱台灣政府，大量散播「疑美論」，完全無視台灣現在最大的威脅就是來自中國；另外，對於中國不停對台文攻武嚇，外交上孤立打壓，高金素梅卻一句話都不吭，「不敢要求中共撤飛彈，卻要台灣不備戰」的荒謬、媚共立場，和中國沆瀣一氣，實在令人失望。
張志豪表示，高金素梅整場質詢以中共的角度質詢台灣行政院長，用意識形態扭曲事實，用「疑美論」與中共唱和，大扯台灣的後腳，甚至用言語挑釁、批評陳建仁，完全忘記其身處台灣國會殿堂，忘記自己是台灣的立委。高金素梅應該為自己的不當言行，鄭重向國人道歉。