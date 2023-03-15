賴清德登記黨內提名初選 侯友宜：尊重每個人扮演的角色
兼任民進黨主席的副總統賴清德登記參加民進黨總統提名初選，新北市長侯友宜今（15）日出席市政會議，受訪時被記者追問到會不會覺得對於藍營這邊的壓力大？對此侯友宜則是簡短回應，表示尊重每個人扮演的角色，而是否會被國民黨提名？侯仍重申用做事的態度來為民服務，至於別人的想法，都給予尊重。
記者吳嘉億／新北報導
對於外傳前陣子印度學者來台灣拜訪，與侯跟台北市長蔣萬安碰面，預測說國民黨很有機會可以贏總統大選，但前提是要提名侯友宜。對此，侯友宜仍沒有明確回應，僅表示最重要的是做事的態度，以國家、人民利益為最大的目標，「以民為天」就是他幾十年不變的初心，用做事的態度來為民服務，至於別人的一些想法，都給予尊重。
媒體記者也追問傳出要開始備戰2024，採取少說多做、好好做事的回應方式。侯友宜表示，從小爸爸跟他說要「惦惦的做、實實的做，話少說點」(閩南語)，這就是我們的個性，多做少說，尤其沒有必要的話更不要說，台灣需要的是和諧團結的力量，台灣最不需要的是你一句、我一句，讓很多工作沒有辦法進行，所以團結台灣，不論是哪一個顏色哪一個族群，大家好好做事，努力共同攜手，讓台灣更好。