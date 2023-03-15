宏都拉斯欲與中建交！前大使曝真心話：和台邦交比較有益
台灣友邦國宏都拉斯，傳出擬與中國建交，宏都拉斯總統卡斯楚（Xiomara Castro）於推特發文表示，已指示外交部長雷依納（Eduardo Reina），處理與中國建立正式外交關係事宜。對此，前宏都拉斯駐台大使謝拉（RafaelFernandoSierra）指出，其實和台灣的經濟平衡關係、對宏國較有益，他更提出哥斯大黎加為例，認為哥國於2007年與中國建交，2010年簽署自由貿易協定，但在商業經濟上並無成功提升。
記者林盈君/綜合報導
據了解，謝拉（RafaelFernandoSierra）於2015年到2019年擔任宏國駐台大使。而台宏建交82年，但首位女總統卡斯楚卻宣布，擬與中國建立正式外交關係事宜，謝拉對此提到，過去台灣協助宏國酪梨種植、養豬產業、海水箱網養殖等，幫助宏國提升國內經濟，一旦台宏斷交，恐嚴重打擊宏國人民生計，更質問卡斯楚「有想過他們嗎？」
謝拉也指出，宏都拉斯所產的水果、咖啡等，在台灣已有需求，因此和台灣的經濟平衡關係對宏國有益，認為中國雖然看起來是個龐大的市場，但中國不一定會購買宏都拉斯的產品。他也以哥斯大黎加為例，哥、中雙方於2010年簽署自由貿易協定，但10年之後，哥斯大黎加官方承認，其商業關係並無期盼的那樣成功。另外，若台宏兩國斷交，超過300名在台灣的留學生，將被迫中斷獎學金，影響甚鉅。