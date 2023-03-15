第45屆金穗獎入圍名單曝 《阿修羅》女星接頒獎典禮主持
「第45屆金穗獎」今（15）日揭曉入圍名單，由王渝萱、王渝屏兩姊妹擔任頒獎典禮主持人，王渝萱曾以《該死的阿修羅》拿下金馬獎「最佳女配角」，王渝屏則以《你的孩子不是你的孩子：貓的孩子》入圍金鐘獎迷你劇集／電視電影「新進演員獎」，姊妹皆是備受肯定的新生代演員。首度聯袂主持金穗獎頒獎典禮，兩人不約而同笑說：「接到邀請時的直覺應該是擔任頒獎嘉賓，絕對不可能是主持，是不是搞錯了！」但也表示她們都曾參與過金穗的短片，對這次機會躍躍欲試，希望帶給大家精采的表現。
記者黃雅琪/綜合報導
本屆金穗獎評審團由9位電影專業人士組成。評審團主席為導演王小棣，並率領金馬獎最佳男配角陳竹昇、《孤味》導演許承傑、金馬獎最佳動畫短片導演謝文明、金馬獎最佳紀錄片導演曾文珍、台北電影獎百萬首獎得主黃邦銓、《消失的情人節》及《緝魂》製片張雅婷、策展人陳俊蓉、《叔．叔》剪輯陳序慶，共同評選出得獎名單。
本屆金穗獎共有331部影片報名，入圍62部。無論劇情、紀錄、動畫、實驗類影片，都有資格角逐獎金60萬元的「金穗大獎」，整體總獎金更高達540萬。「第45屆金穗獎」頒獎典禮將於5月13日下午3點隆重登場，MyVideo APP 、官網、YouTube 及Facebook 以及金穗官方Facebook、金穗YouTube同步直播。
金穗獎入圍影片將於5月5日至13日，在主場地台北光點華山電影館放映。其他實體放映還包括：台中中山73影視藝文空間、花蓮鐵道電影院。無法親臨現場的影迷也可以把握，5月5日至31日透過線上影院觀賞入圍及得獎作品。