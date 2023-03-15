台宏關係若生變　藍委呼籲吳釗燮「知所進退」：請辭負責

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陳以信今接受《NOWnews今日新聞網》訪問指出，對於台宏關係可能生變感到遺憾，但還是希望在最後一刻，宏都拉斯能夠重視與我方邦交關係穩定下來；他認為，秀瑪菈的推文「是一個嚴重警訊」，代表與宏都拉斯政府互信關係有相當大的衝擊與轉變，過去台宏關係長久且深刻，尤其軍方關係更是相當密切，是雙邊邦交關係中的強烈核心，現傳有外交轉向可能，代表雙邊核心友好關係有很大的轉變，蔡政府必須嚴加重視。
對於台宏雙邊關係恐生變原因，陳以信分析，與中國大陸加強對中美洲友邦國家聯繫有相當關係，也不能夠排除蔡政府近期規畫訪問中美洲及過境美國有關，「不無可能是中國大陸刻意對我們所做的外交打擊，在外交上掀起對抗」。陳以信示警說，蔡政府必須慎防另一波外交斷交潮的開始，避免「骨牌效應」的發生。
陳以信也提到，台灣中美洲三個友邦國家，包括瓜地馬拉、貝里斯及宏都拉斯，但此次蔡英文出訪僅規劃去瓜地馬拉和貝里斯，唯獨沒有到訪宏都拉斯，「是否之前就有警訊，所以才不去？抑或是這次不去宏都拉斯，導致對方覺得我方不重視？因此傳出外交轉向訊息」。陳以信建議蔡政府，必須認真研判與防範，期待台宏關係能夠穩固。
針對吳釗燮上任外交部長至今友邦陸續斷交，陳以信直言，吳釗燮是史上斷交最多部長，過去吳釗燮每次都強調與邦交國關係穩定，但講完後往往很快就斷交，與宏都拉斯國關係去年很多人關心，吳更不斷講沒有問題，現在卻有這樣的狀況，代表其中有很多差異。
「邦交國都是一去不回，也是不可逆的」陳以信認為，當我方邦交關係不斷縮小，雖現在仍是假設性問題，但若台宏關係屆時真的生變，吳釗燮必須知所進退請辭負責，而蔡英文也必須向國人道歉。
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