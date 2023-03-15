今年「春雷」大遲到！氣象專家揭背後原因：下週有機會響
時序已經來到3月中，不知道民眾是否有發覺，今年還沒響過任何一聲「春雷」，以往每年2月中下旬至3月，春天的天氣系統就會較為活躍，鋒面會導致台灣各地降雨變多，並搭配一聲聲氣勢滂薄的雷響，而今年由於受到反聖嬰和大環境的影響，不利鋒面發展，導致平均要在2/22響起的「第一聲春雷」，到今（3/15）都還沒發生，氣象專家賈新興表示，目前觀測上，3月下旬至4月初最有機會下起春雨，能否想起春雷並未南部水庫解解渴，還需待後續觀察。
記者張志浩/綜合報導
據中央氣象局長期預報課資料顯示，歷年來「第一聲春雷」的平均發生日期為2/22，正常範圍落在2/6至3/9，最早的春雷發生在1980年和1997年的2/1，最晚則是2011年的4/7，今年直至3月中旬都未響起首聲春雷，可以說已經遲到一陣子了，推測與反聖嬰現象有關。
當反聖嬰現象出現時，熱帶太平洋海溫高偏暖、北太平洋海溫低偏冷，而台灣南方的暖空氣勢力大於北方的冷空氣時，就會把鋒面擠壓到靠近中國長江流域一帶，導致台灣周遭水氣偏少，讓春雨遲遲未發生，賈新興進一步解釋，台灣附近的大環境處於偏乾的狀況從今年年初就開始了，南方一直維持在低壓帶，鋒面系統也就無法順利形成。
今年除了鋒面系統少外，賈新興也提及，近期台灣的風向都處在偏東北風的環境，西南部長期處於背風面，降雨不夠也讓缺水問題被放大，不過可以慶幸的是，3月下旬預計在下週五和下周六（3/24、3/25），北方冷空氣強度有可能壓過南方暖空氣，屆時全台包括南部降雨機率都會提升，今年首波春雨和春雷也有可能發生，不過春季的天氣系統變化快速，仍要等時間較接近後才能確定後續走向！