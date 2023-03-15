房客邀投資虛擬幣！女房東砸3千萬 錢領不出才驚覺被騙
新北市1名50歲林姓婦人，主要經濟來源為房租收入，去年一名房客和她介紹投資虛擬貨幣後，她被高報酬吸引，在陸續投入2000萬元後，看見帳面獲利2810萬，後來還高達5490萬，但當林女要求要提領時，對方卻要他先繳稅金、手續費，最後甚至完全失聯，他才驚覺被詐騙，嚇得趕緊報警，警方在經過長期蒐證後，在台中查緝29歲段姓主嫌等17人，受害人數至少20人，不法利益逾6500萬元。
記者林莞茜／綜合報導
據了解，林婦因收取房租手頭寬裕，去年1月間從承租房客中得知虛擬貨幣的高報酬投資方案，從最一開始投入的2000萬元，看到帳戶金額翻倍最高累積到5490萬元，總計投入3696萬後，開心得想要把獲利提領出來，但對方卻要求他先繳稅金，後又以各種名目推託，直到最後完全失聯，一塊錢都沒領到，林婦見積蓄一日化為烏有，才驚覺被詐騙，遂趕緊報警求助。
警方初步調查，該名房客，先透過租屋網要承租房子，和受害林婦互加LINE好友後，以各種漂亮字眼和圖表，推薦慫恿林婦投資泰達幣、比特幣，還誆稱保證獲利、穩賺不賠；警方經長期蒐證，在去年9月時趁詐團車手提領完不法所得後，跟隨回公司，當場逮捕其他車手以及自稱泰達幣幣商等16名詐團成員，查扣不法所得2200萬元後，最後在台中查緝段姓主嫌，受騙人數至少20人，不法所得逾6500萬元。
全案訊後，警方將17人以刑法詐欺罪、組織犯罪防制條例及洗錢防制法等移請偵辦，地院裁定段嫌收押，其餘16人依2萬至10萬元不等交保。
※【NOWnews 今日新聞
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