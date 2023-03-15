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宏都拉斯傳斷交　黨政人士：全力溝通、盼守民主同盟價值

▲友邦宏都拉斯傳欲與我國斷交；圖為宏國總統卡蕬楚（Xiomara Castro）宣誓就職。（圖／美聯社／達志影像）
▲友邦宏都拉斯傳欲與我國斷交；圖為宏國總統卡蕬楚（Xiomara Castro）宣誓就職。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃宣尹／台北報導

我國中美洲友邦宏都拉斯總統秀瑪菈．卡蕬楚（Xiomara Castro）宣布將與中國建立正式關係，引發國際關注。黨政人士表示，我國政府對宏國可說是真誠相待，雙邊聯繫管道一直都在，現階段我國外交系統再次向宏都拉斯說明，切勿成為中國的棋子，也期望雙邊會朝堅守民主同盟價值的方向發展。

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宏都拉斯欲與我國斷交的傳聞已久，早在2021年宏國總統大選時，時任候選人的卡蕬楚就曾表態，若當選將與我國斷交，並與中國建交；不過，卡蕬楚當選後並於去年1月就職，總統蔡英文當時指派副總統賴清德以總統特使身份出席就職典禮，卡蕬楚則公開表態盼兩國能繼續維持邦誼。

針對現傳出宏國欲與我國斷交的消息，黨政人士指出，其實去年賴清德出訪宏國時，確實維繫了兩國邦誼，一直以來兩國聯繫的管道也都在，如今這樣的消息雖然不利於我國，但我國也有純熟的外交系統持續談判、因應中。

該人士表示，現階段我國外交系統持續向宏國說明，中國想要建交的目的，是為了打壓台灣的國際處境，並不可能像台灣一樣協助推動建設。呼籲宏國切勿成為中國的棋子，也相信雙邊會朝堅守民主同盟價值的方向發展。

熟悉外交事務的幕僚則表示，我國國際處境特殊，因此外交工作更為艱困，外交人員都有「打斷手骨顛倒勇」的氣魄，即使現階段聽起來似乎不利於台灣，但也只能繼續盡全力維繫邦誼。



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