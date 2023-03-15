傅崐萁等列立委提名小組　朱立倫不顧爭議通過名單

國民黨今（15）日召開中常會討論第11屆立法委員(區域暨原住民)選舉中央選戰策略會報成員，由於花蓮立委傅崐萁也列入其中，有自己提名自己的疑慮，當黨主席朱立倫詢問常委們是否對名單有意見時，新北市議會議長蔣根煌就發言表示強烈反對傅崐萁列入名單之中，但最終朱立倫不顧反對，仍通過原名單。
記者余祥／台北報導
國民黨「中央選戰策略會報」負責研議最有利選情發展的提名部署策略，準確因應各選區選情環境，制定提名作業時程及推動促進協調整合等相關作為，審核建議輔選方式暨提名名單,因地制宜提名推薦最具勝選實力候選人參選。小組成員經朱立倫簽奉主席核定十位委員，由秘書長黃健庭擔召集人，委員包含周錫瑋、邱鏡淳、莊啟旺、傅崐萁，黃敏恭、劉政鴻；同時新聘李全教、曾銘宗、黃昭順為新任委員。
不過，傅崐萁在黨內本就備受爭議，又有自己提名自己的疑慮，傅今日也罕見親自出席中常會，據了解，常會一開始，蔣根煌不顧傅崐萁在現場，直接發言反對傅崐萁列入立委提名小組，並且開始重提2022年花蓮縣議員提名的種種不當事蹟，以及過去花蓮縣黨內恩怨。
在蔣根煌發言後，其他常委陸續開始發言打圓場，最終，朱立倫仍裁示，現在眼前最重要就是2024大選，先通過立委提名小組名單，他也拜託蔣根煌，一定要在新北市三重及蘆洲兩個立委選區找出強將替黨出征。