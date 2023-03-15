質疑只有漲電價才能救台電？國民黨團批：爛攤留新政府

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曾銘宗說，國際上將在2030年減少甲烷排放30%，屆時天然氣價格將會飆漲，我國燃氣發電配比高達50%，將要如何因應？蔡英文總統在2016年2月29日曾說過，「電價在我們預估的10年內，不會有大幅上漲的可能」，蔡總統如此慎重向國人宣示，國民團黨要請教蔡總統，電價已經大幅上漲了，2018年4月1日調漲3%、2022年7月1日調漲8.4%，這算不算是「大幅上漲」？政府要不要出來說清楚、講明白？
曾銘宗指出，台灣高電價時代已經來臨，台電去年虧損2675億元，今年估計虧損2785億元，兩年合計虧損達5460億元，台電要如何永續經營？台電已經實質破產，蔡政府要如何處理？又如何兼顧2300萬民眾民生用電，以及160萬家中小企業永續發展？請蔡總統出來面對！
書記長謝衣鳯表示，王美花去年4月就提到「台灣電費實在太便宜了」，這是不是預告今年3月底電價審議委員會將調漲電價？今年3月13日，王美花在立法院經濟委員會備詢也暗示，不只是電費，連水費都有可能要漲價，主要是過去開徵的耗水費，並沒有降低工業用水量，將在2個月內檢討產業用戶水價。
謝衣鳯說，根據台電2022年損益表，台電虧損問題相當嚴重，稅前盈餘虧損2,271億元，但實際虧損是2675億元，這是減除「電價穩定基金」405億元。而「電價穩定基金」在2021年還剩下405億元，但到去年則歸零，都用在穩定電價。另外根據台電的資產負債表，2022年台電淨值為1,274億元，扣掉台電所說的核四帳面價值，還是沉默成本的2,838億元，台電帳面價值已經是-1,564億元，台電已經是破產了！
謝衣鳯質疑，今年度中央政府總預算，行政院說要給台電供電韌性，編列1500億元，在疫後特別預算中又撥補500億元，但從不檢討能源政策，在行政院撥補台電虧損之下，國人卻得面對水電雙漲的現實。
謝衣鳯再根據主計總處最新統計顯示，今年2月份各項消費者物價指數年率，蛋類增漲11.08%、蔬菜7.76%、肉類製品6.89%、調理食品6.04%、生鮮家畜5.81%、生鮮家禽4.10%，這代表民生必需品幾乎都漲價，現在水電即將上漲，蔡政府不是告訴國人，現在國內經濟是有史以來最好的時刻嗎？但為何是萬物齊漲？水電雙漲呢？請溫暖的陳內閣給國人一個解釋。
國民黨立委費鴻泰說，電價審議委員會將在近期審查電價，王美花在網路媒體接受訪問時似乎已透露出，電價將會上漲。由於台電近幾年虧損相當嚴重，若不調漲電價，政府勢必得給予補貼。
費鴻泰質疑，台電調漲的原因到底為何？一是用綠電取代核電，2022年成本大增近655億元。二是電力不足，台電採購民營電廠、汽電共生的電力愈來愈多，成本自然增加。最後是每度抽蓄水力的發電成本增加3.4元。此外，燃油、燃氣、燃煤以及風電、光電發電成本提高，而核能發電成本穩定持平，每度發電成本為1.47元
費鴻泰指出，台灣現有核能電廠當中，核一廠已經除役，核二廠在3月14日停止運轉，核三將在明年及後年除役，核四已經封存，這就蔡英文總統口中要完成2025非核家園的進程。當台灣核電全數退出，替代核能的電力，一年至少要多支出1400元至1600億元，換句話說，蔡英文將爛攤留給新政府。
費鴻泰說，蔡英文總統的2025非核家園，是讓國家更好？還是毀我家園？國人所看到的，是強推光電滅農，而農地只剩光電板；新建天然氣接收站，滅藻礁、毀港埠；台南88槍擊和議長賄選案，都涉及光電利益；台汽電雲林與台南儲能案，地主坐地起價；達德能源行賄雲林縣議會2600萬元等等，這就是非核家園所帶來的後遺症，而且還會越來越嚴重！
國民黨團副書記長吳怡玎指出，從去年開始，電價其實就已經開始上漲，但民進黨政府卻告訴國人，由於全球能源上漲，且舉出英國漲73%、德國8%等等，稱台灣僅漲3%，所以電價是全世界最便宜的。吳怡玎認為，台灣電價跟其他國家相比，確實漲的不多，但是發電成本是上升許多，全由台電與中油自行吸收。
吳怡玎指出，從台電網站所公布的發購電成本可以看出，2020年與2021年相比較，2020年每度電成本從2.02元上升到2021年的3.39元，上漲68%，這還不包含中油吸收的部分；中油去年也虧損了上千億元。
吳怡玎進一步表示，今年一月已經比去年每度電發電成本，再增加18%，可以想像台電壓力之大、虧損之大。台電虧損持續擴大原因為何？就是錯誤的能源政策所致。民進黨經常掛在嘴上的「展綠、增氣、廢核」，實際是用「火力廢核」。
吳怡玎分析，2015年的發電占比中，火力75.5%，但到了2022年火力發電占比上升到79.65%，原因在於核能發電從16%降到9%，這就是民進黨標準的「以火廢核」，所造成的影響不單單是環境問題，也是平穩物價的問題；核能價格與成本穩定，反觀燃煤與燃氣價格波動幅度逐步攀升，加重了台電發電成本，造成台電大幅虧損，最後只能拿納稅人的稅金補貼。