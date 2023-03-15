談昔日轉換職務遭誤解　賴清德：符合當時民進黨內規

副總統、民進黨主席賴清德今（15）日上午赴中央黨部，登記參與2024總統大選民進黨內初選；下午主持中常會時，他在會中表示，自己過去有過幾次職務轉換，但都符合民進黨過往「二分之一條款」的規定，希望大家能夠瞭解；而現在民進黨來不及，也不宜去訂「二分之一條款」，故改用「誠信條款」，以建議的方式，讓協調小組做為參考。
記者黃宣尹／台北報導
賴清德今日下午主持民進黨中常會，他在會中向中常委表示，今天早上9時30分自己已經登記黨內的總統初選。根據民進黨的規定，如果在禮拜五以前有其他黨內同志登記的話，那他必須要依規定請假，到時候常會需要選出代理主席主持初選工作。
此外，賴清德也提到，上周民進黨中執會通過「誠信條款」，社會有肯定的，當然也有批評的。他表示，去年民進黨敗選後，他巡迴各縣市進行黨務座談，有很多基層的黨內同志及民眾，對於當選之後馬上就轉換跑道有很多意見。固然，許多人是在批評在野黨，但當然也適用在民進黨。
賴清德說，民進黨過去有「二分之一條款」，即原職務任期沒有超過二分之一不能轉戰下一個職務，不過現在民進黨來不及也不宜去訂這樣的條款，所以就改用「誠信條款」，以建議的方式，讓協調小組參考。
賴清德說，「誠信條款」通過之後，他知道有一些人不瞭解，但自己每一個職務的轉換，其實都符合民進黨的規定，原任期一定超過二分之一，不違背民進黨的規定，自己才轉戰下一個職務，希望黨內的大家都能夠知道。