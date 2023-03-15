坦言台灣經濟面臨挑戰 賴清德承諾關注中小企業、外食族
民進黨今（15）日舉行中常會，會中通過核定2023年總統暨立委提名初選民調執行單位，另也邀請台灣經濟研究院長張建一以「2023年經濟展望-詭譎多變的2023年全球經濟」為題進行專案報告。黨主席、副總統賴清德聽取報告後表示，台灣的總體經濟表現雖不錯，但仍面臨挑戰，政府應該要針對中小企業的困境予以紓困，也要多多關注中低收入、外食族等基層民眾生活實質感受。
記者黃宣尹／台北報導
賴清德表示，今年台灣經濟面臨挑戰，其中包含升息導致的金融不穩定、中國經濟下行、地緣政治衝突所造成的產業鏈重組，以及氣候變遷影響大宗商品價格等因素。「去全球化」、「貿易戰與科技戰」、「俄烏戰爭」、「新冠肺炎疫情」等在過往幾十年全球經濟發展脈絡罕見的情況，更讓全球經濟發展面臨逆風的困境。
賴清德進一步指出，經濟挑戰雖然嚴峻，但政府在通膨問題上是採取以溫和的緊縮貨幣政策降低通膨；在美中貿易戰及科技戰上，政府早已提出「台商回台投資方案」，同時鼓勵根留台灣的企業加碼投資台灣。
另外，政府也配合修改法令，鼓勵擴大投資台灣，確保科技優勢；在面臨全球及中國經濟的放緩，政府編列將近6000億元預算，擴大公共建設投資，提振台灣內需。
再加上，政府在疫後有預算投入，期盼為人民減輕負擔，並穩定民生物價，維持經濟成長動能。在面對氣候變遷上，政府也將投入9000億元，達到2050淨零轉型的目標。
賴清德還提到，今年台灣的國民所得已經超越韓國，總體經濟表現也不錯，但也應該特別注意2個事情。首先，中小企業面臨的困境，特別是成本增加、訂單減少，要特別予以紓困；另外，物價指數提高，通膨造成民生的影響，政府要多多關注中低收入、外食族等基層民眾生活實質感受。