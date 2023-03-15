明各地「溫暖微熱」！南部高溫飆30度 北台灣週末轉濕涼
近期由於沒有較明顯的天氣系統影響，台灣各地大多維持「白天溫暖、日夜溫差大」的天氣型態，中央氣象局表示，明（16）日各地的低溫和白天高溫會比今（15）日再上升攝氏1至2度，南部甚至有攝氏30度的高溫，直到週六東北季風增強後，北台灣的溫度才會略為下滑；降雨也主要以東半部地區的局部短暫雨為主，其它地區多為「晴到多雲」或「多雲到晴」，不過雖然如此，對目前正面臨缺水期的南部來說，較少的雨勢可能需仰賴民眾的節約用水來控制，下週後半段可能有鋒面通過，實際影響台灣的狀況還有待觀察。
記者張志浩/綜合報導
氣象局預報員廖經翔指出，從今日到週五（3/17）各地氣溫逐日回升，明日北部低溫攝氏15度、中部攝氏16度、南部攝氏17度、花東攝氏18度，白天高溫部分，北部攝氏26度、中部攝氏29度、南部攝氏30度、花東攝氏26度，提醒早出晚歸的民眾必須留意日夜較大的溫差。
廖經翔提及，本週六將有東北季風增強的情況，主要影響以北台灣為主，低溫雖然仍維持攝氏15至16度，但白天高溫將會下滑到攝氏22至23度，中南部地區影響有限；至於降雨部分，未來幾天僅東半部地區有局部短暫雨，其它地區為多雲到晴，週末東北季風影響時，北部也開始會有局部短暫雨，其它地區則轉為多雲到晴。
廖經翔說道，東北季風很快在下週一（3/20）就會減弱，接著天氣又會到與近期類似的狀態，較值得注意的是，下週四、下週五（3/23至3/24）可能有鋒面通過和東北季風增強，屆時北部及東半部地區又將有局部短暫雨，而鋒面是否能夠讓南部降下雨水，還要看北風冷空氣和南方暖空氣的強度發展，春季天氣變化快速，請民眾持續留意最新資訊。