鴻海今年6大營運主軸曝光　劉揚偉看全年展望：中性持平

我是廣告 請繼續往下閱讀
至於外界關注2023年營運展望，董事長劉揚偉延續前一季度法說會所提，表示今年全年ICT產業展望較為中性看待，雖說疫情所創造的高成長階段已過，加上各國央行緊縮貨幣，外界擔憂全球經濟成長可能減緩，能見度相對保守。但他強調，集團還是會盡最大努力來維持穩定的表現，預期今年全年營運展望大致持平。
劉揚偉指出，今年即使市場有不確定性，但鴻海在零組件及其他產品、電腦終端產品、雲端網路產品等三個類別都還是可以成長。唯因通膨、匯率、以及疫情期間較高的人事成本支出，都會影響今年毛利率表現，所以公司還是以極大化EPS為優先目標，創造最大獲利。
談及2023年第一季展望，劉揚偉指出，雖然第一季營運表現呈現季減，但去年第四季受疫情影響，基期較低，加上鄭州廠區已經恢復正常生產，一月出貨動能提升，所以季減幅度將會優於傳統季節表現，年對年表現則約略持平。
劉揚偉也公布2023年集團六大營運主軸，包括一、ICT產業：強化創新並連結新事業，集團事業群已陸續投入EV相關領域，今年除了聲學領域會有很大進展，集團也會把握AI伺服器商機。另外是EPS極大化，創造更多利潤。
二、EV部分將擴張北美電動車布局，全面和傳統、新創車廠合作。目前集團新的電控和傳感器的產品線今年內也會展開，電芯和電池包測試驗證和製造也會在今年進行；自駕牽引機整車和換電電池模組預計近期開始生產。還有擴大深化客戶基礎，持續擴大客戶基礎、深化供應鏈合作的良性發展趨勢，今年將有新的零組件和整車組裝挹注EV營收。至於電池研發將持續推進，和發電池中心預計在2023年第四季進行第一條線試車，提供電巴使用的LFP電芯也預計2024年第二季進入量產。
三、半導體部分推動全球布局以及夥伴合作，將持續推動與戰略夥伴的合作，在SiC方面，產品及先進封測布局進展順利，今年會聚焦在客戶的開發、量產的準備，以及上下游供應鏈的合作。強化化合物半導體布局，車用晶片的開發軟/硬體平台已建立完成，今年將全面導入到進行中的車用MCU/SoC晶片開發設計與驗證。
四、軟體布局包括布局車聯網基礎設施，持續和合作夥伴開發智能座艙、EEA架構和各項軟體解決方案，同時加強車聯網基礎建設，持續投資發展車用平台HHEV.OS，來實踐軟體定義EV的目標。布局AR眼鏡內容與應用，強化AR眼鏡內容與應用的布局，掌握新的應用與技術所帶來的成長機會。
五、全球布局部分，開展最適化產能布局，透過廣泛的全球布局優勢，和客戶攜手合作，以「產能最適化」原則進行布局。持續開拓BOL新市場，和各國政府攜手打造具有韌性的供應鏈，創造經濟成長動能。而六、ESG部分，績效連結與完善勞動規章，將修訂集團行為準則以及擬定責任標準，並公布鴻海勞動人權專章，成為業界領先標竿。還有設立綠能投資平台，擴大海內外參與再生能源、儲能等相關投資，帶領鴻海供應鏈進行能源轉型升級。