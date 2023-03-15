美英澳AUKUS核潛艇合作　美中離軍事衝突更近一步了嗎？

我是廣告 請繼續往下閱讀
「AUKUS」取澳洲（Australia）、英國（UK）、美國（US）的英文首字母縮寫詞而來，是澳英美於2021年共同宣布的三方安全夥伴關係協議，被視為對抗中國軍事擴張的手段，象徵三國構築強有力的聯盟，提升海上防禦力量，藉此達成在印太地區的軍事再平衡。
核動力潛艇計畫內容
在AUKUS安全協議下，英美將合作替澳洲發展核動力潛艇。計劃共分為四階段，首先從今（2023）年開始，澳洲軍人和技術人員，將會由美軍協助訓練，英美並將增加核潛艇訪問澳洲的次數；接著在2027年，英軍機敏級（Astute）核潛艇與美軍維亞尼亞級（Virginia）核潛艇將輪調派駐往澳洲司特靈軍港（Stirling），這段期間司特靈會大幅升級各項設施，建立獨立運作核艦艇的能力；第三，到2030年代初，澳洲將會向美國購買3艘維亞尼亞級核潛艇，若有需要還可再增購2艘；最後，到2030年代末，英國將會結合本身核潛艇架構與美國的武器系統，打造全新的SSN-AUKUS新型核潛艇，澳洲則是預計到2040年代，也將擁有自製SSN-AUKUS新型核潛艇的技術。
核動力潛艦的軍事意義
三國在聯合公布核潛艇計劃時，拜登特別強調這些潛艇是核動力，但不會配備有任何類型的核武。其實要配備核武，傳統的柴油電力潛艇就能做到，核動力潛艇真正的軍事意義在於能夠長時間潛伏。
柴油電力潛艇每隔一段時間便需要浮出水面加油，而核動力潛艇則沒有這個問題，基本上核動力潛艇可以在水面下潛行數年無需補充能源，若要浮出水面補給，主要也是為了給船員提供食物和水。
潛艇的最大軍事優勢便在於隱身水面之下，而傳統柴油電力潛艇因為需要定期浮出加油，使得隱身優勢大大削弱，尤其現在軍事監控設備技術更加發達，讓浮出水面的潛艇無所遁形。相較之下，核動力潛艇可以長時間隱身水下，並擁有更長的航行距離，澳洲獲得核動力潛艇後，便可快速將潛艇戰力部署到諸如南海等較遠的戰略熱點。
世界上擁有核潛艇的國家
待澳洲按照計劃完成核潛艇的收購後，將會成為繼美國、俄羅斯、中國、英國、法國、印度之後，第七個擁有核潛艇的國家。按照軍事智庫的資料，在2021年時，美國擁有68艘核潛艇遙遙領先全球，其次是俄羅斯的29艘、中國的12艘、英國的11艘、法國的8艘，以及印度的1艘。
打造核潛艇之外的戰略意義
澳英美的核潛艇發展計劃，除了協助讓澳洲擁有核潛艇之外，更重要的戰略意義在於，讓三國海軍擁有混編作戰的協同能力。核潛艇計劃的最終階段，除了要讓英國與澳洲自製核潛艇，更關鍵的訊息是結合美國的武器系統，這意味著屆時，三國將打造出一隻「類聯合艦隊」，SSN-AUKUS潛艇可以共享彼此情資，展開聯合作戰。這其中所涉及的複雜度，事實上非常的驚人，包括各類武器的軟硬體介面、資訊科技系統的整合等等，而到了那時候，澳洲潛艇便如同能代表美國在南海或南太平洋等軍事熱區巡弋。
中國的反應
中國外交部發言人汪文斌，批評AUKUS協議的核潛艇計劃，是「典型的冷戰思維」，只是刺激區域軍備競賽，違反國際核不擴散協議，損害和平穩定，痛斥澳英美三國僅為一己之私，在「錯誤和危險的道路上越走越遠」。
區域其他國家的反應
雖然世人心知肚明AUKUS協議劍指中國，不過包括印尼、馬來西亞、斐濟等周邊國家，也都表達了對引發軍備競賽的擔憂。澳洲總理艾班尼斯於週三立即會見了斐濟總理，再度強調核潛艇不會配備核武，並未違反核不擴散協議。
美中對抗格局下的AUKUS協議
AUKUS協議被提出就是為了打壓中國在印太地區的軍事影響，美國為了拉攏澳洲，不惜共享自己的核潛艇技術，而澳洲為了加入，也不惜撤銷原本與法國達成的購買柴油電力潛艇協議，在當時一度造成不小的外交風暴。
隨著澳英美共同宣布核潛艇計劃細節，英國在同一天公布的國家防務外交綜合評估報告，也將中國定位為「系統性挑戰」，美國與盟友之間抗中的立場愈加緊密，美國積極部署圍堵中國，包括與菲律賓聯合軍演，同時歡迎日本加強軍事能力等等，在在是對抗中國影響力的政策。
而以美中對抗的大局來看，在美國持續於太平洋、印度洋部署的同時，北京則是成功撮合伊朗與沙烏地阿拉伯重新締結外交關係，也顯示出中國在中東地區試圖削減美國影響力的努力。美中兩國在科技戰、貿易戰、外交戰不停扳手腕，核潛艇計劃是否代表中美距離直接軍事衝突越來越近？《BBC》報導分析認為，儘管局勢緊張程度持續增高，中國的外交辭令顯示出憤怒，但其實中國並不想開戰，且中美雙方皆知戰爭對所有人來說都是災難性的。