迎戰2024！綠提名小組首開會　初選參選人禁同框與會成員

我是廣告 請繼續往下閱讀
中彰投苗地區負責人為總統府秘書長林佳龍、立委羅致政、中執委林益邦、劉維鈞；桃竹竹地區則是行政院副院長鄭文燦、民進黨立法院黨團總召柯建銘、潘孟安統籌；北北基宜地區則由林佳龍、前立委段宜康、羅致政、立委吳秉叡負責協調；花東離島地區為陳茂松、段宜康、許立明處理。
會中也確認，2024年大選提名策略小組不會針對特定初選參選人表態支持與否，藉以維護民進黨初選之公平性。據此原則，自即日起所有初選參選人的看板、車輛、平面文宣、網路文宣、電視文宣等，不得使用大選提名策略小組所有成員之照片與推薦。
此外，所有初選參選人不得透過任何方式公開宣稱，大選提名策略小組任一成員表示支持或唯一支持特定初選參選人；會議也確認，任何初選參選人若違反上述規定，經檢舉後，中央黨部應立即調查，並將結論呈請大選提名策略小組做適當之處置。
另外，據了解，段宜康在會中提及，不建議現任議員轉戰立委的「誠信條款」要持續強調，且若現任議員登記立委初選，應該要付出代價，黨中央不能放任不處理；林佳龍則在會中表示，賴清德談的「誠信條款」不包含艱困選區，因為艱困選區一旦提名議員並當選立委，是服務升級；但若非艱困選區的現任議員挑戰現任立委，那就違反誠信，恐會有少一席的狀況，此論述應該要強化，讓社會外界更明白。