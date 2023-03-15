名家論壇》方野／「高思博們」是再生能源發展最大絆腳石

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台灣再生能源發展步履蹣跚，最大的阻力不是別的，就是鋪天蓋地的政治追殺。國民黨智庫今日召開「『綠』能你不能的生態浩劫」座談會，不分青紅皂白，抹黑台南市七股區鋪設光電板「為當地生態帶來浩劫，導致黑面琵鷺棲息地總數量已減少約141隻」。但如果從台江國家公園管理處去年公布的數據來看，台灣黑琵鷺數量3824隻，佔全球數量62%，台南2158隻、嘉義962隻、高雄369隻、雲林227隻、屏東26隻、金門29隻、宜蘭27隻，台北、桃園、新竹、彰化、花蓮及台東等地則為個位數。其中，台南的黑面琵鷺數量逐年成長，2021年2114隻，在2020年以前不到2千隻。
Google就能查到的數據，堂堂國民黨智庫竟然查也不查，為了抹黑台灣的綠能產業，顛倒是非。召開這場記者會的國民黨智庫內政法制組召集人高思博，本身就是在地台南人，曾經擔任立委，也參選過台南市長，照理說對於綠能產業發展應該抱持著正面樂觀態度，現在為了打擊民進黨，不惜對台南市府潑髒水、打泥巴戰，硬要為反對而反對。太陽光電已是對環境影響最小的發電方式，在高思博眼中卻成了十惡不赦的政策，硬要以「大浩劫」、「臭不可聞」來形容。把一項有利於國家永續發展的政策講得如此不堪，套用一句國民黨在記者會上的話，「台灣有贏嗎？」
台灣的再生能源占比早已在2022年9月超越核能後，按照政府規劃的腳步繼續往前，不久後將會再次出現黃金交叉，超越燃煤發電，成為我國第二大電力供給來源。如果能夠在風電、光電技術領域持續突破，加上地熱、海洋等能源科技的助攻，台灣再生能源朝主要能源邁進將不再只是空中樓閣。在政府及民間企業共同合作下，有機會建立本土再生能源產業鏈，讓國內產業打入國際綠能供應鏈。衷心期盼高思博等一眾政客們能夠放下私心，把永續發展擺在第一位，不要再做台灣進步的絆腳石了，好嗎？
●作者：方野／資深媒體人
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