8國雞蛋救台灣！陳吉仲：目標4月免排隊買蛋

名家論壇》方野／「高思博們」是再生能源發展最大絆腳石

▲台灣以極大化自產再生能源為目標，例如擴大光電與風電設置場域、持續技術突破扶植優勢前瞻地熱，海洋能等。（圖／經濟部提供）
▲台灣以極大化自產再生能源為目標，例如擴大光電與風電設置場域、持續技術突破扶植優勢前瞻地熱，海洋能等。（圖／經濟部提供）

文／方野

2022年俄烏戰爭導致傳統化石燃料緊缺，各國聚焦能源供應安全，為減少對化石能源的依賴性，再生能源（Renewable energy）轉型政策迫在眉睫。「能源危機確實是能擴大再生能源的機會」，儘管《巴黎協議》（ Paris Agreement）早已訂定明確目標，要求先進國家針對可再生能源進行投資。然而，因協議本身並無強制約束力，使得再生能源的發展充滿不確定性，要真正落實協議內容，除了足夠的決斷力，還要有毅力、魄力，以及不憂讒畏譏的心理素質，才有辦法做得到。

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目前世界上積極擴大推廣再生能源的國家，包括像是第一個大推再生能源的主要經濟體德國，替代能源佔全國能源消費約45％，主要來自於風力和太陽能；北歐的丹麥則是發展風力發電成效顯著；英國這幾年發展海上風電有成，近來更因能源價格飆漲，太陽能板安裝需求激增。反觀台灣，「2050淨零路徑圖」的規畫中，再生能源將是能源主力，但是從經濟部能源局發布的能源統計月報來看，2022年我國再生能源占整體發電量8.3%，距離上述歐洲國家仍有很大的進步空間。2050年我國再生能源預計占比拉高至60%～70%，其中，太陽光電要裝置容量要占40GW～80GW、離岸風電則也有40GW～55GW的目標。試問，台灣還能不加快速度，跟上已開發國家的腳步嗎？

台灣再生能源發展步履蹣跚，最大的阻力不是別的，就是鋪天蓋地的政治追殺。國民黨智庫今日召開「『綠』能你不能的生態浩劫」座談會，不分青紅皂白，抹黑台南市七股區鋪設光電板「為當地生態帶來浩劫，導致黑面琵鷺棲息地總數量已減少約141隻」。但如果從台江國家公園管理處去年公布的數據來看，台灣黑琵鷺數量3824隻，佔全球數量62%，台南2158隻、嘉義962隻、高雄369隻、雲林227隻、屏東26隻、金門29隻、宜蘭27隻，台北、桃園、新竹、彰化、花蓮及台東等地則為個位數。其中，台南的黑面琵鷺數量逐年成長，2021年2114隻，在2020年以前不到2千隻。

Google就能查到的數據，堂堂國民黨智庫竟然查也不查，為了抹黑台灣的綠能產業，顛倒是非。召開這場記者會的國民黨智庫內政法制組召集人高思博，本身就是在地台南人，曾經擔任立委，也參選過台南市長，照理說對於綠能產業發展應該抱持著正面樂觀態度，現在為了打擊民進黨，不惜對台南市府潑髒水、打泥巴戰，硬要為反對而反對。太陽光電已是對環境影響最小的發電方式，在高思博眼中卻成了十惡不赦的政策，硬要以「大浩劫」、「臭不可聞」來形容。把一項有利於國家永續發展的政策講得如此不堪，套用一句國民黨在記者會上的話，「台灣有贏嗎？」

台灣的再生能源占比早已在2022年9月超越核能後，按照政府規劃的腳步繼續往前，不久後將會再次出現黃金交叉，超越燃煤發電，成為我國第二大電力供給來源。如果能夠在風電、光電技術領域持續突破，加上地熱、海洋等能源科技的助攻，台灣再生能源朝主要能源邁進將不再只是空中樓閣。在政府及民間企業共同合作下，有機會建立本土再生能源產業鏈，讓國內產業打入國際綠能供應鏈。衷心期盼高思博等一眾政客們能夠放下私心，把永續發展擺在第一位，不要再做台灣進步的絆腳石了，好嗎？
 

●作者：方野／資深媒體人

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