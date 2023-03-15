名家論壇》錢震宇／身無分文還要挺英文

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昨天核二廠二號機正式停機，結束才40年的壽命，說長不長，而且正當世界各國都在重新迎回核能發電的時候，台灣竟要把便宜乾淨的能源廢掉，讓台電虧損擴大；眼看台灣面臨缺水、缺蛋、缺藥窘況，民眾擔心隨著通膨，物價飆漲，未來生活會更加難過，結果主計長朱澤民說物價已有下降，對實質薪資衝擊不大。
是什麼樣的政府官員，根本不在乎一般普羅民眾的日常感受？而正副總統在國家能源建設遇到問題，對外友邦發生斷交危機時，也不見人影，彷彿大家都沒有意見。台北市議員鍾沛君形容政府官員是「媽的平行宇宙」，真的太到位了。
賴清德想選總統，能跟蔡英文執政切割嗎？還是他不在意內政成績，只要選舉時塑造出一個大惡魔「中國」就好，到時候只要喊出民主自由挺台灣，把不同意的人打成中共同路人，就可以再次贏得勝選嗎？
還記得蔡英文第一任任內台灣的混亂與紛擾嗎？硬推一例一休、年金改革、前瞻計畫以及非核家園，不僅引發勞工、退休軍公教上街頭抗議，最後配套措施亂七八糟，引發極大民怨，更付出重大社會成本。蔡政府甚至不顧公投結果，在反空污、反燃煤、反核食、以核養綠等議題，跟民意背道而馳。
很快的，蔡英文的第二任即將結束，盤點執政點滴，真的劣跡斑斑！
外交部6年斷交8國、面對國人被詐騙到柬埔寨囚禁虐待，一時間根本不曉得，也拿不出辦法。國防部軍武購買期程處處延宕，國造武器還被踢爆使用對岸零件，馬祖莒光缺肉、槍枝被掉包，現在連外島的阿兵哥都游去對岸。衛福部則是疫苗資料保密30年、高端採購弊端叢生。交通部歷經兩次出軌事件，至今仍為了民營化槓上台鐵勞工。農委會頻頻惹出公費大內宣爭議不說，農產品出口受阻，也搞不定蛋價，只會叫國人自多體諒。連故宮都有數千件國寶數位圖檔遭駭客入侵，在百度、淘寶等網站賤賣，每件事都是被爆料後，政府才對外說明。請問蔡英文，到底還有哪個部會是有好好做事？
然而，精通選舉的民進黨，到了選前又開始開啟另一套模式，要大家相信是大環境不好，不是民進黨不好，台灣之所以會這樣，都是阿共造成的，所以我們不能選誰誰誰。之前的「肚子扁扁也要選阿扁」，到後來「身無分文也要挺英文」，不都是這樣嗎？
義和團式的民粹叫囂屢次出現，台灣人還看不膩嗎？這幾年下來，大家生活過得不好，真的就只要罵中共，就能開心嗎？那些選前拉著手，要大家Team台灣的政治人物，選後真的有跟大家過一樣的生活嗎？
選舉激情退卻，餘下的是百般無奈的現實，大家務必好好想想。
●作者：錢震宇／資深媒體人、開放智庫發起人
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