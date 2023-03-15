高雄漁產一級棒！市長陳其邁見證出口日本白帶魚封櫃

高雄市興達港區漁會於今(15)日，在興達港區漁會，舉辦高雄白帶魚出口日本封櫃儀式，將有7公噸白帶魚銷往日本電商通路及超市上架銷售，以小包裝易料理，搶攻日本家庭消費，讓高雄優質水產品搶進日本通路，打開國際行銷市場。
記者黃守作／高雄報導
高雄市長陳其邁在興達港區漁會出口日本封櫃儀式，宣布興達港區漁會7公噸的白帶魚，首度進軍銷往日本，顯見漁會加工品質備受國際市場肯定，並感謝漁業署大力協助地方政府和漁會，重申市政府會跟漁民站在一起打開市場，往永續發展的方向走。
興達港區漁會出口日本封櫃儀式，是由興達港區漁會理事長郭木村與總幹事郭展豪共同主持，高雄市長陳其邁、海洋局局長張漢雄、漁業署主任秘書繆自昌、立法委員邱志偉、高雄市議員邱俊憲等人與會。
陳其邁表示，透過電商、超商就能將高雄水產品直送日本通路，直銷到日本民眾的家中煎煮炒炸，而在台灣，白帶魚是家裡常吃的水產品，相信以高品質、美味的白帶魚，在日本一定能夠深受日本民眾的喜愛，吃到台灣品質最好的白帶魚。
海洋局局長張漢雄指出，白帶魚是台灣沿近海主要漁獲，作業漁法以一支釣、雜魚延繩釣、拖網等為主，主要產季為每年9月至翌年3月，是國人常見家庭用魚，為協助漁民及水產業者增加通路與提升加工品質，高市府隨即提出獎勵措施投入900萬元，提升興達港區漁會加工廠冷鏈設施與加工量能，配合中央所提出的外銷措施，共同開拓日本市場，未來市府將持續擴大國內外銷售為目標。