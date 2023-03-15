宏都拉斯將與中共建交？陸委會抗議：嚴重破壞台海和平
宏都拉斯總統秀瑪菈．卡斯楚（Xiomara Castro）在推特宣布將與中國發展官方關係，恐與我國斷交，陸委會今（15日）發布兩點聲明嚴正抗議中共，痛斥中共持續透過各種手段誘拉、惡意強奪我邦交國，在國際間矮化台灣、消滅中華民國，嚴重破壞台海和平穩定，並強調台灣絕不會屈服妥協。
Newtalk新聞
陸委會表示，中共打壓台灣國際生存空間的手法歷來從未改變，持續透過各種手段誘拉、惡意強奪我邦交國，破壞台灣的國際交往，意圖在國際間矮化台灣、消滅中華民國，不僅漠視「兩岸互不隸屬」現狀，更嚴重破壞台海和平穩定；我方表達嚴正抗議。
陸委會指出，面對北京當局一方面加大對台統戰分化，另方面對台外交軍事打壓與經濟脅迫、威逼我屈從其「一中原則」謬誤政治主張的「兩面手法」，台灣絕不會屈服妥協。我政府將堅定捍衛國家主權與民主自由，持續與理念相近國家深化合作；呼籲國際社會正視中共對台政治企圖及對外擴張野心，切勿落入中共干預他國內政的陷阱圈套。
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