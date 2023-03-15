美無人機墜海、俄加油機被攔截 北約防線上空戰雲漸密
美國空軍一架MQ-9無人偵察機，今日在黑海海域墜海，白宮指責俄羅斯行為魯莽，稱MQ-9是遭到俄羅斯戰機撞上後墜落；而俄羅斯則反駁，稱無人機在俄羅斯邊境飛行是挑釁行為，且無人機乃因自身因素墜海，俄羅斯戰機並未與其接觸。雙方各執一詞，隨後俄羅斯的一架Il-78 Midas加油機，也在愛沙尼亞上空遭到英德空軍聯手攔截，北約國家與俄羅斯之間的直接衝突似有逐漸增溫的趨勢。
記者倪浩軒/綜合報導
自俄烏戰爭以來，美國為首的北約國家，雖然一直提供烏克蘭各式軍事支援，但始終避免直接參與和俄羅斯的軍事衝突，而俄羅斯在批評美國和北約國家的同時，也維持一定的克制。不過今日一連發生兩起，俄羅斯軍機與美國無人機和英德戰機的直接接觸，是否意味雙方更進一步互相試探，衝突會否隨之升溫，仍需繼續觀察。
關於美軍無人機於黑海墜海，美國指責是因為遭到俄羅斯戰機相撞，批評俄羅斯戰機行為魯莽。不過俄羅斯反批美軍無人機在邊境飛行是挑釁，且聲稱俄羅斯戰機並未與無人機接觸，無人機是因自身原因墜海。
而俄羅斯加油機在愛沙尼亞遭英德聯手攔截，這是英德首次共同執行類似勤務，北約重申英德的攔截行動展現了應對任何潛在威脅的決心，而英德與俄羅斯在事後，均未提到此次攔截事件與美軍無人機墜海有無關聯，但時機巧合不免讓人聯想。
美國國務院在無人機墜海後立即召見俄羅斯駐美大使安托諾夫（Anatoly Antonov），雙方對於無人機墜海的經過雖然說法口徑不同，但都表現出克制，然而不可否認的是，這肯定是一樁可能導致誤判並讓衝突升級的危險事件。